Atık yağa getirene zeytin fidanı hediye

Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, “Bitkisel yağını getir, zeytin fidanını götür” sloganıyla atık yağları topluyor. Merkez pazar yerine kurulan stantta belediye ekipleri gelen vatandaşlardan yağları teslim aldı. Teslim alınan her 3 litre yağ karşılığında 1 adet zeytin fidanı hediye edildi. Menderes Belediyesi’nin kampanyasına destek vermek isteyen Güzelyalı Rotaract Kulübü de stantta yer aldı. Standa bir günde 155 kilogram yağ getirildi. Belediye, geçen yıl ise toplam 9 bin 411 kilo atık yağı toplayarak doğaya karışmasını önledi. Toplanan atık yağlar belediyenin anlaşmalı olduğu lisanslı firmaya teslim edilerek akaryakıta dönüştürülüyor. Atık yağ kampanyasının süreceği öğrenilirken vatandaşların atık yağları dökmeyerek toplaması talep edildi.

“ZEYTİN AĞAÇLARI İLE DOĞAMIZA BİR KATKI DA BİZ SUNDUK”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kampanyaya ilişkin şunları kaydetti:

“Uzun süredir bu kampanyamızı devam ettiriyoruz. Kampanya kapsamında yağları teslim alıp zeytin ağacı teslim edeceğimiz standımızı açtık. Kampanya başladığından beri toplamda binlerce kiloluk yağı geri dönüşüme kazandırdık. Doğamızı korumak adına dev adımlar attık. Hem doğamıza atık yağların zarar vermesini önledik hem de dağıttığımız zeytin ağaçları ile doğamıza bir katkı da biz sunduk. Kampanyamıza katılan tüm çevre bilinçli vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Tüm vatandaşlarımızı devam edecek olan atık yağ toplama kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz.”