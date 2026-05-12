Avrupa’dan Bornova’ya kent bostanı incelemesi

Bornova Belediyesi’nin kent bostanları, yaz sezonu üretim çalışmaları kapsamında uluslararası konukları ağırladı. Avrupa Birliği’nin “İklim Değişikliğinin Doğa Üzerindeki Etkileri” başlıklı projesi kapsamında Türkiye’ye gelen uzmanlar ve sanatçılar, Doğanlar ve Evka-4 kent bostanlarında kadın üreticilerle birlikte fide dikimi yaptı. Konuklar, Bornova Belediyesi’nin ekolojik üretim ve kadın dayanışmasını buluşturan örnek uygulamasını yerinde inceleme fırsatı buldu.

AVRUPA’DAN GELEN KONUKLAR ÜRETİME KATILDI

Türkiye’nin en yeni ve en büyük kent bostanlarından biri olan Doğanlar Kent Bostanı’nda kadın üreticiler domates, biber ve patlıcan fidelerini toprakla buluştururken, börülce tohumları da ekti. İtalya, Fransa, Portekiz, Yunanistan, Brezilya ve Lübnan’dan gelen uzmanlar ve sanatçılar da dikim çalışmalarına katılarak üretim sürecine eşlik etti.

Toplam 278 kadının üretim yaptığı Doğanlar Kent Bostanı’nda kadınlara 24 metrekarelik alanlar tahsis edilirken, Evka-4 Kent Bostanı’nda da 247 kadın yaz sezonu üretimine başladı. Yağışlı hava nedeniyle toprağın geç kuruduğu Evka-4’te dikimler diğer bostanlara göre daha geç gerçekleştirildi.

“KADIN EMEĞİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, uluslararası konukların kent bostanlarına gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Kent bostanlarımız yalnızca üretim yapılan alanlar değil; dayanışmanın, paylaşmanın ve sürdürülebilir yaşamın güçlü örneklerinden biri. Avrupa’dan ve farklı ülkelerden gelen konuklarımızın burada kadın üreticilerimizle birlikte toprağa dokunması bizim için çok değerli. Bornova’da kurduğumuz bu modeli dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Kadın emeğini destekleyen, kimyasaldan uzak üretimi teşvik eden ve sağlıklı gıdaya erişimi güçlendiren çalışmalarımızı büyütmeye devam edeceğiz.”

ORGANİK ÜRETİM

Kent bostanlarından yararlanan kadınlara sezon öncesinde sebze yetiştiriciliği eğitimleri veriliyor. Üretim için gerekli tüm girdiler Bornova Belediyesi tarafından sağlanırken, bakım süreçleri kadın üreticiler tarafından yürütülüyor.

Ekolojik üretim modeli sayesinde kadınların sağlıklı gıdaya erişimi desteklenirken, kent bostanları aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren kamusal yaşam alanları olarak da öne çıkıyor.

7 KENT BOSTANINDA 785 KADIN ÜRETİCİ

Bornova Belediyesi’nin kent bostanlarında toplam 785 kadın üretim gerçekleştiriyor. Doğanlar ve Evka-4 bostanları, kadın üreticilerin en yoğun yer aldığı alanlar arasında bulunuyor.