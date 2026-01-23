Avukatlardan Türk bayrağı tepkisi: Savcılar göreve

Türk bayrağının bağımsızlık iradesinin ve şehitlerin hatırasının en kutsal sembolü olduğunu belirten Av. Hakan Ayaz, "Bayrağımıza yönelik yapılan her türlü saldırı, doğrudan bu ülkede barış içinde yaşamak isteyen milletimize yapılmıştır. Türk bayrağını yere atmak veya hedef almak; ne düşünce özgürlüğüyle ne de demokratik haklarla açıklanabilir. Bu tür eylemler açıkça suçtur" şeklinde konuştu.

"CEZASIZLIK ALGISI SUÇA ZEMİN HAZIRLIYOR"

Olayların hukuki boyutuna dikkat çeken Ayaz, yargı makamlarına açık bir çağrıda bulundu. Cumhuriyet savcılarının re’sen soruşturma başlatması gerektiğini ifade eden Ayaz, "Sadece faillerin değil, varsa azmettiricilerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması hukuk devletinin gereğidir. Cezasızlık algısı, bu tür suçların tekrarına zemin hazırlamakta, kamu düzenine zarar vermektedir" dedi.

"MİLLİ DEĞERLER KONUSUNDA TAVİZSİZİZ"

Yurttaşları sağduyulu olmaya davet eden Hakan Ayaz, milli değerlere sahip çıkma konusunda kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirtti. Ayaz, "Türk bayrağı bu milletin ortak onurudur; istismar edilmesi asla kabul edilemez. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu olarak Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine sarsılmaz bir inançla bağlıyız." ifadeleini kulllandı. Av. Hakan Ayaz, bu tür provokatif girişimler karşısında sessiz kalmayacaklarını ve hukuki mücadelelerini azimle sürdüreceklerini ifade etti.