Diploma davasında ‘İmamoğlu’nun doğrudan eylemi yok’ açıklamasını hukukçular yorumladı: Üniversite avukatından itiraz

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı dava geçen hafta Silivri'deki Marmara Cezaevi'nin mahkeme salonunda görüldü.

Davada İmamoğlu ve avukatlarının ardından İstanbul Üniversitesi'nin avukatları savunmasını yaptı. Mahkeme, 'yürütmenin durdurması' istemiyle açılan davada ocak ayı sonuna kadar kararını verecek. Duruşmada, diplomanın 35 yıl sonra 'siyasi saiklerle gasp edildiğini' savunan İmamoğlu ve avukatları, iptal kararının geri alınmasını talep ederken İstanbul Üniversitesi'nin avukatları da diploma iptal sebebine gerekçe gösterilen 'yokluk' ve 'açık hata' koşulları hakkında konuştu. Üniversite avukatı, 'idari yetkilerin bilerek yanlış kullanıldığını' savunarak “Sayın İmamoğlu'nun doğrudan yaptığı bir eylemi belirtmiyoruz” demesi dikkat çekerken daha sonra söz alan İmamoğlu da "Üniversitenin bu iki savunmasında ve dosyada benim ismimin geçtiği tek bir kelime yok. Sunulan olumsuz örneklerin tamamı, benim yatay geçimden sonrayla alakalı. Bu utanç verici" dedi.

HAKİMDEN 'TARAFSIZ OLACAĞIZ' VURGUSU

İmamoğlu, savunmasının ikinci kısmında ise mahkeme heyetine seslenerek "Biliyorum; telefonlar açılacaktır, mesajlar gelecektir. Geceleri uykunuz kaçacaktır. Ancak şunu unutmayın: Bir ömür boyu verdiğiniz bütün emek, bir tek kararla yok olabilir veya sizinle beraber ömür boyu gelebilir çünkü çok asil bir görevde bulunuyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin üzerine konuşan mahkeme heyetinin başkanı ise "Biz, tarafsız ve vicdani kanaatimize göre karar vereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" yanıtını verdi.

'ÜNİVERSİTENİN SAVUNMASI İPTAL KARARINI GÜÇLENDİRMİYOR'

Mahkemenin kararı beklenirken idare hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday, davayı ve duruşma sürecini Cumhuriyet'e değerlendirdi. Sürecin başından beri diplomanın iptal edilme işleminin hukuka aykırı olduğuna dikkat çektiğini belirten Günday, üniversitenin sunduğu belgelerin ve üniversite avukatlarının duruşmadaki savunmalarının iptal kararını güçlendirecek nitelikte olmadığını söyledi. İptal kararının pek çok farklı noktadan sorun teşkil ettiğini ancak iki noktanın önemli olduğunu aktaran Günday, "Bir işlem hangi tarihte yapılmış ise o tarihte yürürlükte olan hukuk kurallarına göre değerlendirilir. Bu işlemler, daha önce hangi mevzuat varsa ona göre yapılır. Buna dokunulması, bir hukuk devletinde mümkün değildir" dedi. Günday, fakültenin bir yanlışlık yapmasının söz konusu olduğu durumda bile, söz konusu işlemin 'hukuki güvenlik ilkesi' kapsamında aradan 35 yıl geçtikten sonra iptal edilemeyeceğini de ifade etti.

BAĞLAYICI DAVA

İdare mahkemesindeki davada ay sonuna kadar çıkacak kararın ardından, gözler diplomayla ilgili diğer davaya çevrilecek. İmamoğlu'nun, diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı diğer dava, atanan yeni mahkeme başkanı tarafından idare mahkemesindeki davanın sonucunun beklenmesi için 16 Şubat'a ertelenmişti.