CHP'nin yeni miting adresi belli oldu: 'Atatürk’ün 'Benim kentim' dediği...'

22.01.2026 21:37:00
Haber Merkezi
CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yeni adresi belli oldu. CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim kentim” dediği Yalova’da buluşuyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Buna göre miting, 24 Ocak Cumartesi günü Yalova'da gerçekleştirilecek.

CHP'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim kentim” dediği Yalova’da buluşuyoruz!

Sandığı yargı sopasıyla gasp edenlere,

Bu milleti yoksulluğa mahkûm edenlere,

Gençlerimizin geleceğini karartanlara karşı

Meydanlardayız! Mücadeledeyiz! Direnişteyiz!

Biz meydanlarda oldukça,

Omuz omuza yürüdükçe;

Seçim gelecek!

Adalet gelecek!

Zafer gelecek!

Halkın iktidarını, yine halkla birlikte kuracağız!

24 Ocak Cumartesi

16.00

Cumhuriyet Meydanı – Yalova"

