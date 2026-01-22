CHP'nin yeni miting adresi belli oldu: 'Atatürk’ün 'Benim kentim' dediği...'

CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yeni adresi belli oldu.
Buna göre miting, 24 Ocak Cumartesi günü Yalova'da gerçekleştirilecek.
CHP'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim kentim” dediği Yalova’da buluşuyoruz!
Sandığı yargı sopasıyla gasp edenlere,
Bu milleti yoksulluğa mahkûm edenlere,
Gençlerimizin geleceğini karartanlara karşı
Meydanlardayız! Mücadeledeyiz! Direnişteyiz!
Biz meydanlarda oldukça,
Omuz omuza yürüdükçe;
Seçim gelecek!
Adalet gelecek!
Zafer gelecek!
Halkın iktidarını, yine halkla birlikte kuracağız!
24 Ocak Cumartesi
16.00
Cumhuriyet Meydanı – Yalova"
