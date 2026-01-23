15 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Özer’in 'kent uzlaşısı' davasında karar duruşması!

“Kent uzlaşısı” davası kapsamında 30 Ekim 2024’te gözaltına alınarak tutuklanan ve “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ahmet Özer, bugün dördüncü kez sanık kürsüsünde yer alacak.

Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı Özer’in, 14 Temmuz 2025 tarihinde görülen ikinci duruşmasında tahliye kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, saat 10.00’da başlaması planlanan duruşmada hüküm kuracak.

Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda görülecek duruşmayı; ailesi ve partili isimlerin yanı sıra CHP lideri Özgür Özel de takip edecek.

MAHKEMENİN KARARI, DİĞER DAVALARA REFERANS OLABİLİR

Hukukçulara göre, davadan çıkabilecek bir beraat kararı, “kent uzlaşısı” kapsamında yargılanan diğer sanıklar için önemli bir referans niteliği taşıyacak. Aynı gerekçeyle CHP’li belediyelere kayyım atanmasına dayanak yapılan idari işlemlerin ise bu durumda hukuki açıdan daha fazla tartışma konusu olacağı ifade ediliyor.

ÖZER, İBB DAVASINDA DA TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Özer, 704 yıla kadar hapsi istenen ve kamuoyunda “Beşiktaş İddianamesi” olarak bilinen iddianamede adı “suç örgütü lideri” olarak geçen Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlıktan” yararlanabilmek için verdiği ifadeler kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla 20 Ocak’ta ikinci kez tutuklanmıştı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etmesinin ardından 11 Kasım 2025’te tensip zaptı düzenleyerek, Ahmet Özer’in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar vermişti.

Özer, ilk duruşması 27 Ocak’ta Silivri’de görülmeye başlanacak Aziz İhsan Aktaş davasında tutuksuz yargılanacak.