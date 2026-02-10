Badem Çiçeği Festivali 7. kez kapılarını açıyor

Türkiye’de baharın ilk durağı Datça, pembe ve beyaza boyanıyor. Datça Belediyesi tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen ve yarımadanın simgesi haline gelen Datça Badem Çiçeği Festivali, bu yıl 7’nci kez ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye’nin en özgün kış festivali olma unvanını taşıyan festival, 12-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Datça Merkez Festival Alanında düzenlenecek.

Datça Badem Çiçeği Festivali’nde geçmişten geleceğe uzanan yerel kültürün korunması için birçok etkinlik gerçekleşecek. Bu etkinlikler ve yarışmalarla Datça’nın yerel kültürleri bölge halkı tarafından yaşatılacak.

YEMEKLER YARIŞACAK

Muğla’nın eşsiz doğasında, Badem Çiçeği Festivali 2026 kapsamında Ödüllü Yemek Yarışması da düzenlenecek. Mutfağına güvenen, Datça’nın bereketli topraklarından gelen lezzetleri tabağına yansıtan herkes yarışmaya davet edildi. 14 Şubat Cumartesi günü Palamutbükü Limanda gerçekleşecek yarışmada ana yemek olarak tencere yemekleri ve deniz mahsulleri yarışacak. Zeytinyağlılar kategorisinde yerel ot ve sebze yemekleri kendilerini gösterecek. Tatlı kategorisinde ise Datça’nın meşhur yerel ürünü olan ve festivale adını veren bademden yapılacak bademli tatlılar birbiriyle yarışacak.

Seçici jüri üyeleri arasında Datça’nın yerel ürünleri üzerine örnek bir işletmeci olan Sedat Uysal, Datça yerlisi bir aşçı olan Ufuk İltir, Datça yerel yemek yazarı Çiğdem Akın ve Michelin Yıldızlı Şefler Ahmet Güzelyağdöken ile Duru Akgül yer alacak. Birbirinden kıymetli jüri üyeleri yarışmada yapılacak lezzetleri puanlayacak. Son başvuru tarihi ise 13 Şubat 2026 olan yarışma için başvurular, www.datcafestival.com adresinden online olarak veya Datça Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen yapabilirsiniz.

SADECE KARINLAR DEĞİL RUHLAR DA DOYACAK

Datça Badem Çiçeği Festivali'nde, Reşadiye’nin o meşhur, dumanı üstünde tüten Geleneksel Düğün Yemekleri ile festivale gelen misafirlerin damakları bayram edecek. Misafirlerin toplanacağı sininin içeriği eski usul, tam tadında ve tamamen yerel lezzetlerden oluşacak. Misafirleri, nohutlu et yemeği, arpacık şehriye çorbası, emekle dövülmüş keşkek, Datça’nın bereketli topraklarından yoğurtlama ve taze salata ile helva bekliyor. Geleneksel Düğün Yemekleri 14 Şubat Cumartesi saat 12.00 ile 15.00 arasında Reşadiye’de olacak.

DATÇA’NIN EN İYİLERİ SAHNEYE ÇIKACAK

Datça’nın badem çiçeği kokulu sokaklarında festival kapsamında geleneksel çiftçi yarışmaları düzenlenecek. Bileğine, bahçesine ve bademine güvenen tüm Datçalı üreticiler Datça Belediyesi tarafından bu heyecanlı rekabete davet ediliyor.

En Hızlı Badem Kırma Yarışması, En İri Badem Yarışması ve En Bakımlı Bahçe Yarışması kapsamında katılımcılar ödüller için yarışacak. En Hızlı Badem Kırma Yarışmasında elemeler hem Palamutbükü’nde hem Datça merkezde gerçekleşecek. Final ise 15 Şubat Pazar günü saat 13.00’te Datça Merkez Festival Alanında olacak.