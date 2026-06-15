Bademli’de coşku dolu Kiraz ve Meyve Fidanı Festivali

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Ödemiş Belediyesi tarafından organize edilen Bademli 55. Kiraz ve 22. Meyve Fidanı Festivali, 14 Haziran 2026 Pazar günü Bademli Mahallesi Festival Alanı’nda geniş bir katılımla gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Görkem Çolak, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri, belediye başkan yardımcıları, oda ve kooperatif başkanları, geçmiş dönem belediye başkanları, muhtarlar ile Ödemiş’ten ve çevre ilçelerden vatandaşların katılımıyla yapılan festivalde Ödemiş Belediye Bandosu marşlarla coşkulu bir başlangıca imza attı.

Saygı Duruşu gerçekleştirilip İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Bademli Mahalle Muhtarı Sema Emine Özbaş, meyve ve meyve fidanı üretiminin ülkemizdeki en önemli merkezlerinden olan Bademli’deki festivalin bir geleneğe dönüştüğünü vurguladı. Özbaş, festivalin büyük bir coşkuyla gerçekleşmesine destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan’a ve emek verenlere teşekkür etti.

IRMAKLAR YURDU BADEMLİ’DE TEK YÜREK

“Irmaklar yurdu” Bademli’de tek yürek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Mustafa Turan, Bademli Belde Belediyesi’nden devraldıkları kültürel mirası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla geleceğe taşıdıklarını kaydetti.

Festivalin yalnızca bir eğlence etkinliği olmadığını belirten Turan, üreticilerin emeğini görünür kılan, dayanışmayı güçlendiren ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek festivalin yaşatılmasında bugüne kadar emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti.

TURAN: ÜRETİCİNİN DOĞDUĞU YERDE DOYMASI, MUTLU OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Geçtiğimiz Salı günü Aydın Dağları üzerinde Bıçakçı Mahallesi Ovacık Yaylası, Çayır Mahallesi ve Hamam Mahallesi Seke Yaylası’nda etkili olan dolu afetinden etkilenen meyve üreticilerinin yaralarını tüm kurumlarla birlikte saracaklarını ifade eden Turan, “Ödemiş’in bereketli topraklarında kırsaldaki yaşamı destekliyoruz. 99 mahallemizde hayatı kolaylaştıran çalışmalar için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz Üreticinin doğduğu yerde doyması, mutlu olması için çalışıyoruz. Festivallerimiz, şenliklerimiz de bu yaşamın önemli birer parçası. Bu geleneklerimizin yaşatılmasına katkı sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Görkem Çolak bu yıl da Bademli’de toprağı emek emek işleyen üreticilerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın selamlarını ileten Çolak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerelde kalkınma hedefiyle İzmir’in dört bir yanında tarımsal üretimi ve hayvancılığı desteklediğini, üreticilerin emeğini vitrine çıkartan festival ve şenliklere katkıda bulunduğunu belirtti. Çolak, tüm üreticilere bereketli bir hasat dönemi diledi.

ÜRETİCİLER İÇİN TEŞVİK YARIŞMASI DÜZENLENDİ, KİRAZ GÜZELLERİ SEÇİLDİ

Festival çerçevesinde düzenlenen en iyi kiraz yarışmasında birinci olan Hüseyin Gülen’e, ikinci olan Sevinç Balta’ya ve üçüncü olan Sercan Harlak’a ödüllerini Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan takdim etti.

En iyi meyve fidanı yarışmasında birinci olan Arda Bağçeci’ye, ikinci olan İsmail Uygu’ya ve üçüncü olan Sezgin Özsoy’a ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Görkem Çolak takdim etti.

Festivalin gelenekselleşen kiraz güzeli yarışmasında birincilik Aleyna Bağlı’nın oldu. Aleyna Erkardeş’in ikinci, Hilal Taş’ın da üçüncü olduğu yarışmada kiraz güzellerine ödüllerini Bademli Mahalle Muhtarı Sema Emine Özbaş verdi. Yarışmanın birincisi Aleyna Bağlı tacını taktı.

BAŞKAN TURAN VE EZGÜ ZEYBEK OYNADI

Ödemiş Belediyesi Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisi sonrası Türk Halk Müziği’nin usta ismi Sümer Ezgü’nün sahne almasıyla birlikte coşku doruğa çıktı. Katılımcıların sevgi seli arasında sahneye gelen Sümer Ezgü, Anadolu’nun dört bir yanından ezgilerle türkü şöleni sundu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan’ı sahneye davet eden Ezgü, birlikte zeybek oynadı. Başkan Turan, “Kerimoğlu” ve “Harmandalı” zeybekleriyle katılımcılardan büyük alkış aldı. Ezgü, Başkan Turan’a davul ile eşlik etti. Başkan Turan, Sümer Ezgü’nün Anadolu kültür mirasını yaşatan ve dünyaya tanıtan simge bir isim olduğunu belirterek çiçek takdim etti.

Enerjik sahne performansının yanı sıra vatandaşlara da mikrofon uzatarak renkli diyaloglara imza atan Ezgü, Ödemiş’te, Bademli’de, Ege’de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Ezgü, konserini İzmir Marşı ile tamamladı.