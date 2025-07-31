BADO artık Midilli’ye de gidecek

Ege’nin iki yakasında dostluğun, medeniyetin, kültürün buluşma noktası olan Ayvalık ve Midilli arasında yarından itibaren BADO seferleri başlıyor. Başkan Ahmet Akın öncülüğünde ulaşım imkânları çeşitlenirken, turizme de katkı sağlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, turizm cenneti Ayvalık ile Yunanistan’ın gözde tatil merkezlerinden olan Midilli arasındaki BADO seferlerinin ilkini yarın yapacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından işletilecek olan deniz otobüslerinin Ayvalık’tan kalkış saati 11.00 olarak belirlendi. Midilli’den kalkış saatinin 16.00 olacağı seferler 30 Eylül’e kadar her gün devam edecek. 30 Eylül itibariyle gelen talep doğrultusunda sefer sayılarında değişiklik yapılması planlanıyor.

KOLAY, GÜVENLİ VE HIZLI ULAŞIM

Ege’nin iki yakasını birbirine bağlayan bu yeni hat sayesinde hem turizm hem de ekonomik anlamda bölgeye önemli bir katkı sunulacak. Ayvalık’tan Midilli’ye 45 dakikada ulaşım sağlayacak olan BADO için internet sitesinden ve telefonla rahatlıkla alınabilecek. BADO seferleri için bilet fiyatları ise; Yetişkin gidiş-dönüş 45 euro, tek yön 35 euro, çocuk (6-12 Yaş) gidiş-dönüş 25 euro, tek yön 22.50 euro, bebek (0-6 Yaş) gidiş-dönüş 10 euro ve tek yön de 10 euro olarak belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ayvalık- Midilli BADO hattı ile kültürel bağlar güçlenirken yerli ve yabancı turistler için de konforlu bir ulaşım seçeneği oluşturuldu.