Balçova Teleferik Tesisleri’nde bakım zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği (AB) standartlarında hizmet sunduğu Balçova’daki Teleferik Tesisleri, 2 Mart Pazartesi gününden itibaren yıllık periyodik bakıma giriyor. Tesisin hem daha uzun ömürlü olması hem de güvenli hizmet vermesi için yapılacak çalışmalar kapsamında teleferiğin tüm hareketli ve mekanik parçaları sökülerek kontrol edilecek, halatların ve tesisin kesintisiz çalışmasını sağlayan jeneratörlerin bakımı yapılacak. Tüm bu çalışmalar tamamlandığında tesis yeniden ziyarete açılacak.

İZMİR AYAKLARINIZIN ALTINDA

İzmir’de 1974’te kurulan, 2015 yılında AB standartlarına uygun olarak yenilenen tesiste, 810 metrelik hatta saatte bin 200 yolcu taşınabiliyor. 20 adet 8’er kişilik kabinler ile yapılan yolculuk süresi yaklaşık 3 dakika sürüyor. İzmir’in eşsiz Körfez manzarasının kuş bakışı görülebilmesi için kabinden indikten sonraki giriş bölümünde seyir terasları bulunuyor. Bu alanda dürbünlerle manzara seyrediliyor. İzmirlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken tesisleri her ay binlerce kişi ziyaret ediyor.