Yandaşların CHP’li belediye başkanlarına yönelik karalama çabaları sürüyor: Başkan Erdal Beşikçioğlu sessizliğini bozdu

İktidar yanlısı Şamil Tayyar, katıldığı bir televizyon programında CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu hedef aldı.

Tayyar, Beşikçioğlu hakkında yolsuzluk iddialarında bulunarak belediyenin usulsüz işlemler yaptığını ileri sürdü. Tayyar, belediye meclis üyelerine kadar konuşarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında konuyla ilgili bir dosya olduğunu da iddia etti.

"İTİBARIMIZI ZEDELEMEYE YÖNELİK ÇABA"

Beşikçioğlu, belediye binası önünde konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Beşikçioğlu’na CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Selçuk Demir ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Burada konuşan Beşikçioğlu, isim vermeden Şamil Tayyar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

CHP’li belediye meclis üyelerinin de söz konusu iddialara karşı bireysel olarak hukuki haklarını kullandığını anlatan Beşikçioğlu, "Etimesgut Belediyesi şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuk devleti ilkelerine bağlı bir yerel yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmekte tüm hizmet ve işlemlerini kamu denetim organlarının gözetimine açık mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde yürütmektedir. Söz konusu gazetenin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve iftira suçunun unsurlarını içeren beyanlarının kurumsal itibarımızı zedelemeye yönelik ideolojik söylemlerden ibaret olduğu açıktır” dedi.

Gazetenin tekzip ve düzeltme yükümlülüğü bulunduğunu belirten Beşikçioğlu, “Belediyemiz Etimesgutlu hemşerilerimizin gösterdiği teveccühe layık olma sorumluluğuyla şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

ÇİFTE STANDARTA DİKKAT ÇEKİLDİ

Beşikçioğlu’nun ardından kürsüye geçen CHP’li Erkol ise yargıda uygulanan çifte standartın her alanda karşılarına çıktığını söyledi.

Erkol, “İktidardan yanaysanız size ayrı bir hukuk uygulanıyor. Muhalifseniz ya da iktidarın herhangi bir uygulamasını eleştiren taraftaysanız size ayrı bir hukuk uygulanıyor. Bu sokaktaki vatandaşa da böyle uygulanıyor. Belediyede de böyle uygulanıyor. CHP’li belediyelerden müfettişler çıkmıyor. Neredeyse müfettişlere makam odaları tahsis edildi. Ama iktidar yönetimindeki belediyelere gelen giden yok. Biz tam da bundan rahatsızız” değerlendirmesini yaptı.

Erkol, sözlerini “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına tüm yurttaşların bağlı olmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yasalarının da herkese eşit ve adil uygulanmasını istiyoruz. Başka da hiçbir talebimiz yok” diyerek sonlandırdı.