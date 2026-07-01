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Balıkesir'de su indirimi teklifine AKP engeli

Balıkesir'de su indirimi teklifine AKP engeli

1.07.2026 10:34:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Balıkesir'de su indirimi teklifine AKP engeli

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu'nda su tarifelerinde indirim yapılmasına yönelik teklifin görüşüleceği toplantıya AKP grubu katılmadı. Toplantı ertelenirken Başkan Ahmet Akın, “İndirim yapacağız diyoruz, toplantıya gelmiyorsunuz” diyerek AKP’lilere tepki gösterdi.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Kurulu, su tarifeleri ile kademe uygulamalarında indirim yapılmasına yönelik gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Ancak AKP grubunun genel kurula katılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı sağlanamadı ve indirim teklifi görüşülemedi.

"BİR KADEME DE OLSA İNDİRİM YAPMAK İSTEDİK"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla hazırlanan su tarifeleri ve kademe uygulamalarına ilişkin indirim teklifi, BASKİ Genel Kurulu'nun gündemine alındı. Ancak genel kurulda toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle gündem maddeleri görüşülemedi. Genel kurula AK Parti grubundan yalnızca Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin katılırken, diğer grup üyeleri toplantıda yer almadı. Bu nedenle genel kurul ertelendi ve su indirimi teklifi karara bağlanamadı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, su tarifelerinde indirim yapılmasını hedeflediklerini belirterek, genel kurulun yeterli katılım sağlanamadığı için gerçekleştirilemediğini söyledi. Akın, “İndirim yapacağız diyoruz, toplantıya gelmiyorsunuz. Bugün biz bu kadar zor şartlar altında, bu kadar sıkıntılar içerisindeyken berbat altyapıdan belli bir noktaya getirdik. Bir kademe de olsa indirim yapmak istedik. Ama AKP grubu aramızda değil. Ben çok üzgünüm” diyerek tepki gösterdi.

İlgili Konular: #AKP #ahmet akın #Balıkesir Büyükşehir Belediyesi