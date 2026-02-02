'Bana Bir Dakika Verin' sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Institut français Türkiye’de dans ve görsel sanat buluşması “Bana Bir Dakika Verin” sergisi Şubat–Mart aylarında 3 şehirde sanatseverlerle buluşacak. İstanbul’da 30 Ocak’ta açılan dansçı, koreograf ve video sanatçısı Doria Belanger’in dans ile görsel sanatların kesişiminde, beden ve hareket aracılığıyla kimliği sorgulayan çalışmalarından bir parça olan “Bana Bir Dakika Verin” İzmir’de 4 Şubat’ta, Ankara’da ise 12 Şubat’ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

SERGİ HAKKINDA

Birer dakikalık danslı video portrelerden oluşan ve gerçek anlamda “kimlik videoları” niteliği taşıyan bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Koreografik performans ile görsel sunumun kesiştiği noktada yer alan sergideki her bir portre, sanatçı ile dansçı arasındaki yakın ve yaratıcı işbirliğinin bir sonucu. Nötr bir ortamda, sabit kamera ile tek planda çekilen videolarda beden, ifadenin tek aracı hâline gelirken, yoğunlaştırılmış bu bir dakika içinde hareket, her bireyin hem biricikliğini, hem hikâyesini, hem de dünyada var olma biçimini açığa çıkarıyor.

Kimliğin tanımlanmasında bir mekân olarak kullanılan photomoton (fotokabin, kimlik fotoğrafı çekiminde kullanılan fotoğraf kabinleri) fikrinden esinlenen “Bana Bir Dakika Verin” projesi, hareket ve zaman boyutlarını içeren bir tür “geliştirilmiş fotokabin” olarak kurgulanmıştır. Bu kısa süre, doğaçlamanın getirdiği spontanlık ile sahneleme arasındaki gerilimin hissedildiği bir yoğunluk alanına dönüşür; jestlerin tekrarı ise kimliğin derinliğini açığa çıkaran bir unsur olarak işlev görür. Üretimin Türkiye’de gerçekleştirilen kısmı, projenin gelişiminde merkezi bir yer tutar. Doria Belanger, Türkiye’den on Türk dansçının hareketlerini ve kimliklerini kaydederek koleksiyonun dans manzarasını tamamlamış ve zenginleştirmiştir. Halil İbrahim Aygun, Ece Çamlı, Mustafa Kaplan, Melih Kıraç, Serap Meriç, Canan Yücel Pekiçten, Leyla Postalcıoğlu, Kamola Rashidova, Filiz Sızanlı ve Yunus Emre Şahin’in kariyerleri ve beden dilleri aracılığıyla bu portreler, çağdaş Türkiye kareografi sahnesinin canlılığını ve çeşitliliğini gözler önüne serer. Ortak bir düzenekle kayda alınan dansçıların özgün hareketleri, hem güçlü yerel bağları hem de evrensel yankıları ortaya koyarak, diğer ülkelerde çekilen dançılarla bağ kurar. Bugün itibarıyla koleksiyon, Fransa, Portekiz, Kolombiya, Myanmar, İsviçre, Çin, Kamboçya, Tunus ve Türkiye’den yüzü aşkın dansçı portresini bir araya getirmektedir. Fas ve Kanada’da gerçekleştirilmesi planlanan iki yeni seriyle birlikte proje, temel hedefini sürdürmektedir: Güncel dansların küresel bir haritasını oluşturmak. Video enstalasyonlar biçiminde sunulan “Bana Bir Dakika Verin” sergisi, kültürler ve bedenler arasında çok sesli bir diyaloğa davet eder. Sergi, dans etmenin hayati bir gereklilik olduğu insanlarla buluşarak, yazılmakta olan bir dünya mirasını kutlar: diyaloğa ve “birlikte beden olmaya” hazır, duyarlı ve hareketli bir topluluğu görünür kılar. Doria Belanger’in eserleriyle diyalog içinde, çizer Benttt, “Bana Bir Dakika Verin”den alınan imgelerden yola çıkan çizgisel bir çalışma sunar. Danslı video portrelerden elde edilen görüntüler aracılığıyla, forma bağlı kalmadan jesti, hareketin ivmesini ve enerjini yakalamayı amaçlar. Tekrar, teknik çeşitlilik ve imgelerin dönüşümüne dayalı bir süreçle çizim, ekranın ötesinde dansı sürdürür ve hareket hâlindeki bedenin bıraktığı izi sorgular. Bu çizgisel çalışma, dans hareketini form verilebilir bir maddeye ve canlı belleğe dönüştürerek bir yankı alanı haline getirir.