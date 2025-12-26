Başkan Aras: Gençlerden gelen her fikri desteklemeye hazırız

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gençlik Meclisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Topluluk Buluşması kapsamında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Muğla Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen buluşmada Gençlik Meclisi’nin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapılırken, öğrenci topluluklarının görüş ve talepleri de dinlendi. Yerel sorunlara çözüm önerilerinin geliştirileceği bir platform olarak hizmet vermek için çalışmalarını sürdüren Gençlik Meclisi’nin düzenlediği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Topluluk Buluşması’na Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, projelerle ilgili Büyükşehir daire başkanları, Gençlik Meclisi üyeleri ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı. Program kapsamında öğrencilere sunumlar yapılarak hem Gençlik Meclisi anlatıldı hem de kente dair ortak hedefler belirlendi. Buluşmaya katılan öğrenciler Gençlik Meclisi’ne dair heyecanlarını, beklentilerini paylaştılar.

“FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

MSKÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğrencisi Perihan Namlı, “Bölgesel analiz topluluğu üyesi olarak bu buluşmaya katıldım. Gençlik Meclisi sayesinde toplulukların bu şekilde bir araya gelmesini faydalı buluyorum. Gençlik Meclisi’ni biz gençlerin fikirlerine doğrudan erişebilen ve çözüm sürecine doğrudan etki edebileceğimiz bir platform olarak görüyorum” dedi.

Kariyer Topluluğu Genel Başkanı Recep Aras, “Bugün burada gerçekleştirilen etkinlik, hepimiz için son derece verimli geçti. Gençlik Meclisi’nin genç neslin beklentilerine hitap eden güçlü ve başarılı bir oluşum olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. MSKÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğrencisi Kardelen Paşalı, “Bu etkinliğin düzenlendiğini duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü Muğlalıyım ve Muğla’da topluluklar için yapılan ilk kapsamlı etkinlik diyebiliriz. Bu etkinlikle birlikte sorunlarımıza ortak çözümler arayıp bir adım daha ileriye gideceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı. Muğla Gençlik Meclisi Başkanı Muzaffer Can Tekin ise “Bu buluşmamızın amacı üniversitemizde yer alan öğrenci toplulukları arasındaki kopuklukları gidermek ve iletişimi güçlendirmek. Bu buluşmayı tabi ki Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle sağladık. Buluşma esnasında hedefimiz ortak projeleri, ortak hedefleri, kente dair ortak ideallerimizi topluluklarımızla paylaşmayı hedefledik” dedi.

YILMAZ: GENÇLİK MECLİSİ, BİZLERİ ÇOK HEYECANLANDIRAN BİR YAPI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Topluluk Buluşması’nda konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın önderliğinde Muğla Gençlik Meclisi’ni Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde hayata geçirdik. İlk etapta 70 üyeyle başlayan ve ilerleyen süreçte 700 üyeye kadar ulaşması hedeflenen Gençlik Meclisi, bizleri son derece heyecanlandıran, gençlerin yönetime katılımını güçlendirecek önemli bir yapı” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ARAS: GENÇLİK MECLİSİ’NDE EN TEMEL İLKEMİZ EŞİTLİKTİR

Buluşmada gençlere seslenen Başkan Ahmet Aras: Gençlik Meclisi’nin tamamen demokratik ve eşitlikçi bir yapıya sahip olmasını istiyoruz. Sizlerin ürettiği ve hayata geçirmek istediği her çalışmada, süreci kolaylaştırmak ve gerekli desteği sağlamak bizim sorumluluğumuz olacak. Gençlik Meclisi’nde en temel ilkemiz eşitliktir. Herkesin fikrini özgürce savunabildiği bir ortamda düşünceler gelişir. Değişimi önce buradan başlatacak, ardından mahallelere, Muğla’ya ve belki de ülke geneline yayacağız. Gençlerden gelen her fikirde desteğe hazırız” açıklamalarında bulundu.