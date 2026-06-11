Başkan Çavuşoğlu’ndan annelere: Yalnız değilsiniz

Denizli Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli ailelerin yükünü hafifleten sosyal destek projeleri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının bu kapsamda yürüttüğü “Bebek Bezi” ve “Bebek Çantası” sosyal destek projeleri ihtiyaç sahibi ailelere can suyu oluyor. Geçen yıl başlatılan proje ile yeni doğum yapan ve 0-3 aylık bebeği bulunan binlerce dar gelirli aileye, içerisinde bir bebeğin ilk dönemde ihtiyaç duyabileceği tüm temel malzemelerin yer aldığı bebek çantaları teslim ediliyor. Annelerin imdadına yetişen çantaların yanı sıra, bütçeleri en çok zorlayan kalemlerden biri olan bebek bezi desteğinde de binlerce aileye ulaşıldı.

“AİLELERİMİZİN YÜKÜNÜ PAYLAŞIYORUZ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ailelerin yaşadığı ekonomik kaygılara dikkat çekerek, “Bugün bir annenin, bir babanın yaşadığı en büyük kaygılardan biri, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek. İşte bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yüklerini hafifletmek istiyoruz. Yavrularımızın hayata daha sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu destekler sadece maddi katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ailelerimizin yalnız olmadığını da hissettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ DOĞAN İÇİN TEMEL İHTİYAÇLAR BU ÇANTADA

Bebek çantalarının içerisinde; yeni doğan bebeğin öncelikli gereksinimleri arasında bulunan biberon, ateş ölçer, bebek şampuanı, bebek bezi, 5’li zıbın takımı ve komple bebek bakım seti yer alıyor. Bebek bezleri ise her geçen gün artan maliyetler karşısında dar gelirli ailelerin bütçesine derin bir nefes aldırıyor.

Yurttaşlar tüm sosyal destek başvuruları, belediyenin resmi web sayfasında bulunan “Başvurular” sekmesi üzerinden de online olarak yapılabiliyor.