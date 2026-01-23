Başkan Çavuşoğlu: Uğur Mumcu gelecek nesillere ışık oldu

Unutulmaz yazarımız Uğur Mumcu, katledilişinin 33. yılında Denizli’de anıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda yapılan programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkan Vekili Ali Marım, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, büyükşehir bürokratları ile kentte görev yapan çok sayıda gazeteci, davetli ve vatandaşlar katıldı. Gazeteci, yazar, yapımcı ve yönetmen Nebil Özgentürk’ün merceğinden, ‘Keskin Kalem’in bir ömre sığan mücadelenin hikayesini aktaran ve Uğur Mumcu’nun yaşamından kesitlerin sunulduğu belgesel filmi, salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Gecede ayrıca, Uğur Mumcu’ya ithaf edilen şarkılar Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar sanatçıları Hakan Eyiden, Emin Mert Boyacıoğlu ve Okan Özkan tarafından seslendirildi. Özel bir repertuvarla sahneye çıkan sanatçıların söylediği eserlere davetliler de eşlik etti.

“GELECEK NESİLLERE IŞIK OLDU”

Gecede konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Uğur Mumcu gibi kalemini bükmeden, kendi ikbali için değil toplumun mutluluğu için ölümü göze alanlar, kendileri için değil başkaları için hayatlarını feda edenler sayesinde bugün bu güzel ülkede birlikte nefes alıyoruz. O, fikirleri ve inançlarıyla gelecek nesillere ışık olmaya devam eden büyük bir yürekti. Sadece düşünceleri nedeniyle aramızdan koparılan tüm değerlerimizi saygıyla anarken; umutlu yarınları hep birlikte, dayanışma içinde inşa edeceğimize söz veriyoruz” dedi.

“CUMHURİYET’E ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ”

Her görüşün kardeşçe ve bir arada yaşayabildiği bir toplumun önemine dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, “Bu birlikteliği tek bir şeye, Cumhuriyet’e borçluyuz. Eğer Cumhuriyet olmasaydı, bir köy evinde dünyaya gelen şahsımın bugün bu şehre belediye başkanı olması mümkün olamazdı. Bizler; kul olma devrinin sona erdiği, emeğin ve mücadelenin değer bulduğu bu mirasa, Denizli Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Çavuşoğlu programın sonunda seslendirdikleri şarkılarla duygu dolu anlar yaşatan sanatçılara ve orkestraya teşekkür etti.