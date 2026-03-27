Başkan Duman’dan “Tiyatrolar Günü” daveti

Buca Belediyesi, Dünya Tiyatrolar Günü’nü muhteşem bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 27-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinliklerde Bucalı sanatseverler tiyatro ve şiirin büyüleyici atmosferinde bir araya gelecek. Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı program kapsamında; 27 Mart Cuma saat 19.00’da "1283 - İlelebet", 28 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da "Aşk-ı Medya 2026" isimli tiyatro oyunları sahne alırken 29 Mart Pazar günü saat 19.00’da "Ayrılıklar Sevdaya Dahil" şiir dinletisi gerçekleştirilecek.

BAŞKAN GÖRKEM DUMAN: "SANATLA BULUŞMAYA DAVETLİSİNİZ"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm ilçe sakinlerini bu anlamlı etkinliklere davet ederek sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı. Başkan Görkem Duman mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle hazırladığımız bu özel programla, sahnelerin ışığını Buca’mıza taşıyoruz. Sanatın ve edebiyatın kalbinin atacağı bu üç günde, tüm komşularımızı Tarık Akan Gençlik Merkezi’mize bekliyoruz. Gelin, perdeleri hep birlikte açalım."