Başkan Dutlulu’dan Selendi’ye Kent Lokantası müjdesi

Her hafta bir ilçeye giderek sorunları yerinde gören, talep ve önerileri dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Selendi ilçesinde mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Dutlulu’ya, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Bülent Çamur, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın ile CHP Selendi İlçe Başkanı Cemil Kurt eşlik etti.

Başkan Dutlulu, Selendi’deki programına çarşı esnafını ziyaret ederek başladı. Esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler dileyen Dutlulu, ilçenin ihtiyaçlarını yakından bildiklerini ifade etti. Talep ve önerileri dinleyen Başkan Dutlulu, Manisa’yı daha güzel ve daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çok çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

KENT LOKANTASI VE HALK MANDIRA ARALIK’TA AÇILIYOR

Selendi’de mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Başkan Dutlulu, hizmet anlayışlarını “katılımcı ve çözüm odaklı” olarak tanımladı. Başkan Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Dutlulu, “Biz her zaman halkımızın içinde olmayı, talepleri doğrudan vatandaşlarımızdan dinlemeyi çok önemsiyoruz. Selendi’mizin ihtiyaçlarını yakından biliyoruz ve göreve geldiğimiz günden bu yana hiç durmadan, büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bugün sizlerle güzel bir müjde paylaşmak istiyorum: Aralık ayında Selendi’de Kent Lokantamız ve Halk Mandıramızı hizmete açıyoruz. O gün hep birlikte orada olacağız; Selendi’mizin bereketine, dayanışmasına ve üretimine hep birlikte katkı sunacağız” dedi.

“BİR SIKINTINIZ OLURSA LÜTFEN BİZLERE ULAŞIN”

Manisa’yı Manisalılar ile birlikte yönetmek istediklerinin altını çizen Başkan Dutlulu, “Manisa’yı Manisalılarla birlikte yönetmek istiyoruz. Mahallelerimizde hizmeti sizlerle birlikte, el ele yürütmek istiyoruz. Bizim kapımız da gönlümüz de her zaman muhtarlarımıza sonuna kadar açık. Eğer ben belediyedeysem, muhtarlarımız geldiğinde doğrudan haber verilir; çünkü muhtarlarımızla iletişim bizim için önceliklidir. Herhangi bir sıkıntınız, talebiniz ya da öneriniz olduğunda çekinmeden bize ulaşın. Biz, sizden gelen her sorunu çözmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız” dedi.

“ADIM ADIM HER MAHALLENİN YOLUNU YAPACAĞIZ”

İlçede yürütülen asfalt çalışmalarına da değinen Başkan Dutlulu, hem soğuk hem sıcak asfalt konusunda önemli açıklamalarda bulundu: “Asfalt çalışmaları konusunda içiniz rahat olsun. Adım adım, planlı bir şekilde her bölgenin yolunu yapacağız. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl mahallelerimizin neredeyse tamamının soğuk asfalt taleplerini karşılamış olacağız. Yeni bir sisteme geçiyoruz; çift kat soğuk asfalt. Bu sistemi daha önce Akhisar’da başarıyla uyguladık. Şimdi Manisa genelinde yaygınlaştırıyoruz. Yaptığımız yollar hem dayanıklı hem de sıcak asfalt kalitesinde. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler de son derece olumlu.”

“MANİSA’NIN HİÇBİR İLÇESİ ASFALT KONUSUNDA SIKINTI YAŞAMAYACAK”

Büyükşehir Belediyesi’nin araç parkı ve üretim kapasitesini güçlendirdiklerini belirten Başkan Dutlulu, yeni asfalt plent yatırımlarıyla ilgili olarak şunları söyledi; “Göreve geldiğimizde elimizde sadece bir asfalt plenti vardı. Şimdi Salihli’ye ikinciyi kurduk, üçüncüsünü de Akhisar’a kuruyoruz. Böylece Manisa’yı kuzey, güney ve merkez olmak üzere üç bölgeye ayırıyoruz. Güney plenti Kula, Demirci, Alaşehir, Sarıgöl, Selendi gibi ilçelere hizmet verecek. Kuzey plenti Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gördes gibi ilçelere hitap edecek. Yani artık Manisa sınırları içinde hiçbir ilçe asfalt konusunda sıkıntı yaşamayacak. Soğuk asfalt konusunda da önümüzdeki yıldan itibaren hiçbir sorun kalmayacak.”

Ziyaretin sonunda Başkan Dutlulu, muhtarların talep ve sorularını tek tek dinledi, notlar aldı ve sorularını yanıtladı.