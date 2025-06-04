Başkan Eşki’den DİSK temsilcilerine uyarı: Kimse CHP’yi tehdit edemez

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’yı temizlemek için günün ilk ışıklarıyla yola çıkan temizlik işleri personelini ziyaret etti. Mesai öncesi çalışanlara seslenen Eşki, “Önümüz bayram, bayram temizlik demektir. Bu günlerde Büyükşehir’deki grev nedeniyle hepimize daha çok görev düşüyor” diye konuştu.

Kendisinin de sendikacı bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Başkan Eşki, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı’nın “Ailelerimizle birlikte 500 bin kişiyiz, biz Hamza Dağ’a oy versek o kazanırdı” ifadelerine işaret ederek; “Grev sürecine büyük saygım var. Elbette işçinin, emekçinin hakkını savunması ve mücadele etmesi çok doğaldır. Grev hukuki ve demokratik bir süreçtir ve bu sürece sadece saygı duyabiliriz. Ancak hiç kimse CHP’yi tehdit edemez. Hiç kimse işçileri ve ailelerini adeta bir koyun gibi görüp, ‘Ben nereye istersem oraya oy verirler’ diyemez. Üyeleri üzerinden; ‘Ben istersem burası, istemezsem orası kazanır’ gibi ucuz söylemlerle kontrolü altında tuttuğunu söyleyemez. Bu tehditkâr ve hadsiz tavrı kınıyorum. Bayrama girerken İzmir’de çöp dağlarından medet umanlara İzmir halkı ve CHP gerekli cevabı verecektir” diye konuştu.

‘ÇÖP TOPLATACAĞIM DEMEK HADSİZLİKTİR’

Bu tutumun iradeye ipotek koymak anlamına geldiğini söyleyen Başkan Eşki, bu süreçte açıklamalarıyla toplumda tepkiye neden olan şube başkanları hakkında şöyle konuştu:

“CHP’yi tehdit edenlere tepki gösterdiğimizde meydanlara çıkıp adımı yuhalatmaya çalışanlara da bir cevabım elbette olacak. Ben kendimle ilgili kısmı geçtim, bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanına ‘Sana çöp toplatacağım, çöp görünce seni arayacağım’ demek tek kelimeyle hadsizliktir. Bu halkın bir milyon oyuyla seçilmiş bir belediye başkanıyla kimse böyle konuşamaz. Bir başka temsilci ismimizi söylemekten çekinerek bizleri ‘gizli faşist’ olmakla suçladı. Beni telefonla aradığında kendisine de şu şekilde söyledim: “Benim gizli bir şeyim yok, açık açık Atatürkçüyüm. Öyle de kalacağım. Fakat biz açık Atatürkçüyken, birileri de gizli Atatürk düşmanlığı yapıyor. Onların karşısında çıkmaktan geri kalmayacağım. Bize ‘Toy siyasetçi’ demiş. Siyasetçinin deneyimlisi ya da toyu olmaz, korkağı ya da cesuru olur. Durduğum yerde, aynı cesaretle durmaya devam edeceğim”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 5. dalga operasyonlara da değinen Başkan Ömer Eşki, “Her gün bir başka arkadaşımızın içeri alındığını duyuyoruz. Adalete güvenimiz kalmadı. Arkadaşlarımız sanki savaş suçlusu, sanki darbeciymiş gibi götürülüyorlar. Umarım bu bayram zindanda bekletilen arkadaşlarımızın özgür kaldığı bayram olur” diye konuştu.