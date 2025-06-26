Başkan Günel Berlin’de turizmcilerle bir araya geldi

Turizm alanında yaptığı yatırım ve attığı adımlarla tatil cenneti kentin uluslararası turizm pazarındaki tanınırlığını ve marka değerini yükseltmeye yönelik çalışmaları ile ön plana çıkan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, diplomatik ilişkilerini sürdürüyor. Başkan Ömer Günel, bu kapsamda turizm profesyonelleri ile bir araya gelmek; yerel yönetimler ve kentleşme alanında yaşama geçirilen iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti.

Berlin’de DRV Başkanı Norbert Fiebig, DRV Genel Sekreteri Andreas Kaden, Türk kökenli eski Alman Milletvekili Özcan Mutlu ve Türk-Alman İşverenler Derneği Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Doğan Azman ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, 2025 yaz sezonu ve iki ülke arasındaki turizm stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, 2016 yılında Kuşadası’nda yapılması planlanan ancak iptal edilen DRV Genel Kurul Toplantısı'nın yeniden Kuşadası'nda gerçekleştirilmesi için birlik yöneticilerini kente davet eden Başkan Ömer Günel, “Almanya pazarında Kuşadası'nın daha fazla tercih edilmesini sağlayacak çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Ömer Günel Berlin’de, kentsel alanlarda elektrikli araçların şarj edilmesi ve park edilmesi için yenilikçi ve yerden tasarruf sağlayan çözümler sunan Türk bir girişimciye ait akıllı şehircilik uygulaması olan We Tower projesini de yerinde inceledi. 50 metrekarelik taban alanı üzerinde 30 araca kadar park ve sarj edebilme olanağı sunan, yeşil ve sürdürülebilir bir proje olan We Tower’ın Avrupa’da prototip olarak yapımına başlandığını ve kısa sürede yayılacağını ifade eden Başkan Ömer Günel, modelin Kuşadası’nda uygulanabilmesi için takipte kalacaklarını söyledi. Kente 2 bin araç kapasiteli yeni otopark alanları kazandırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Başkan Ömer Günel “Yaz aylarında 1 buçuk milyona yakın konuk ağırladığımız düşünüldüğünde Kuşadası’nın otopark sorununun sona ermeyeceği aşikâr. Bu nedenle bu tip yeni nesil, çevreci ve sürdürülebilir iyi uygulamaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz” dedi.