Başkan Mutlu’dan Konaklı komşularına aşure ikramı

Konak Belediyesi’nin Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği Geleneksel Aşure İkram Programı, belediyenin Basmane’deki ana hizmet binasının önünde gerçekleştirilen ikramla başladı. Bina önünde kurulan kazanın başına geçerek dayanışma, paylaşma ve bereketin simgesi aşureyi Konaklı komşularına kendi elleriyle ikram eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya CHP Konak İlçe Yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve bürokratları eşlik etti. Bereket aşını paylaşmak için oluşan uzun kuyruğa giren vatandaşlar, Konak’ın dayanışma ve paylaşım ruhunu bu kez Muharrem ayında yaşadı.

“AŞURE BEREKETİNİ KOMŞULARIMIZLA PAYLAŞIYORUZ”

Her yıl aşure geleneğini hep birlikte yaşadıklarını dile getiren Başkan Mutlu, şehrin farklı noktalarında düzenleyecekleri aşure ikramlarına Konaklı komşularını davet ederek, “Bereketin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan aşure ikramıyla geleneği yaşatıyor, değerlerimizi geleceğe aktarıyoruz. İlçemizin farklı noktalarında gerçekleştireceğimiz geleneksel aşure ikramımıza tüm komşularımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konak Belediyesi Geleneksel Aşure İkram Programı:

03 Temmuz Cuma – 17.00 / Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı

07 Temmuz Salı – 17.00 / Gültepe Parkı (Semt Merkezi Önü)

08 Temmuz Çarşamba – 17.00 / Hatay Pazaryeri

14 Temmuz Salı – 17.00 / Kemeraltı (Salepçioğlu İş Hanı Önü)