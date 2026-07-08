Başkan Mutlu Macera Parkı’nda çocuklarla bir araya geldi

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte yeniden kapılarını açan Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı’ndaki Macera Parkı’nı ziyaret etti. Sezonun ilk gününde çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz hizmet veren parkı muhtarlarla birlikte gezen Başkan Mutlu, adrenalin ve eğlenceyi buluşturan parkurlarda çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Zipcoaster, dev salıncak, atış poligonu, çocuk ip parkuru ve ağ trambolin gibi birbirinden heyecan verici etkinlik alanlarında keyifli anlar yaşayan çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Mutlu, ailelerle de sohbet ederek parkın sunduğu imkanlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BAŞKAN MUTLU’DAN İZMİRLİLERE DAVET

Yaz boyunca Macera Parkı’nın İzmirliler için keyifli bir buluşma noktası olacağını ifade eden Mutlu, “Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı içindeki Macera Parkımızı yeniden hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası yalnızca çocuklarımızın değil, gençlerimizin ve ailelerimizin de birlikte keyifli zaman geçirebileceği eğlenceli bir buluşma noktası. Tüm İzmirlileri Macera Parkımızın sunduğu deneyimleri yaşamaya davet ediyorum” dedi.

“AÇILIŞI HEYECANLA BEKLİYORDUM”

Yeni sezon açılışıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Macera Parkı’nda parkurları deneyimleyen çocuklar ve aileler, keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Macera Parkı’na daha önce de geldiğini belirten Çınar, açılış gününü heyecanla beklediğini ifade ederek, “Burada çok güzel oyuncaklar var. Herkese gelmesini tavsiye ediyorum. Nilüfer Başkanımıza da bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Parkın ziyaretçileri arasında yer alan Cansu Gökmen ise şunları söyledi:

“Burayı sosyal medyada görüp çok beğenmiştim. Yeni sezonun da açılacağını duyunca çok heyecanlı olacağını düşünerek ilk günden geldik. Gerçekten heyecanı doruklarda yaşadık. Kesinlikle herkesin gelmesini tavsiye ederim.”

“TORUNLARIMLA ÇOK GÜZEL EĞLENDİK”

Yaz tatilinde keyifli vakit geçirmeleri için torunlarını Macera Parkı’na getiren Melahat Tatar, “Torunlarımla çok güzel eğlendik. Burada vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Çok güzel bir etkinlik alanı. Nilüfer Başkanımıza teşekkür ediyoruz, kendisini çok seviyoruz” ifadelerini kullandı. Tatar’ın torunu Masal da, “Parkurlarınız çok güzel, çok eğlendim hepsini denerken. Başkanımıza buradan kocaman selamlar gönderiyorum” dedi.

Alanın manzarasına ve sunduğu ekonomik imkanlara dikkat çeken Münire Varol da, “Çocuğumla birlikte Bornova’dan çıktık geldik. İlk gün çocuklara ücretsiz olması da ayrı bir güzeldi. Günümüzdeki ekonomik açıdan imkanlar kısıtlı olduğu için bu gibi alanların bize sunulması çok keyifli. Mutlaka yine geleceğiz. Manzarası ayrı muazzam, Mutluluk Kahvesi’nde fiyatlar çok uygun” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

HEM EKONOMİK HEM EĞLENCELİ

42 numaralı ESHOT otobüs hattıyla kolayca ulaşılan Macera Parkı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 17.00-20.00 saatleri arasında; Cumartesi ve Pazar günleri ise 11.00-20.00 saatlerinde hizmet veriyor. Yemyeşil doğası ve eşsiz Körfez manzarasıyla büyüleyen alanda hizmet veren bütçe dostu Mutluluk Kahvesi ise pazartesi hariç her gün 09.30-18.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.