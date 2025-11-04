Başkan Ünsal, Karşıyaka’nın 113. yaşını kutladı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, İzmir’in ilk Türk spor kulübü olarak 1 Kasım 1912 tarihinde kurulan Karşıyaka Spor Kulübü’nün 113. yaşını kutladı. Bu anlamlı günün onuruna Karşıyaka Spor Tarihi Müzesi’ni ziyaret eden Başkan Ünsal, kulübün kadın basketbol takımında oynarken giydiği ve geçtiğimiz aylarda müzeye armağan ettiği formayı da eline alarak genç kızlara ilham olmasını diledi.

“GELECEĞE UMUTLA YÜRÜYORUZ”

Karşıyaka’nın karakterinin, dayanışma ruhunun ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığının en güçlü simgesi olduğunu söyleyen Başkan Yıldız Ünsal “Bugün, sadece bir spor kulübünün değil, bir kentin kimliğinin, onurunun ve bağımsızlık ruhunun doğduğu o özel günü, 113. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz. 1912'den bu yana Karşıyaka Spor Kulübü, bu toprakların ilk Türk spor kulübü olarak sadece sahalarda değil, her alanda bize öncülük etti. Kadızade Zühtü Işıl'ın o gün yaktığı meşale, bugün binlerce Karşıyakalının kalbinde gururla yanıyor. Bizim armamızdaki Ay-Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu kulübe duyduğu güvenin, bu semte verdiği değerin en büyük nişanesidir. Bu şanlı arma, şerefimizdir, namusumuzdur. Karşıyaka; Kaf Sin Kaf'tır! Basketbolda şampiyonlukların coşkusu, futbolda adanmışlığın ruhu ve tüm branşlarda asla pes etmeyen o meşhur Karşıyaka duruşudur. Dün olduğu gibi bugün de bu kentin her köşesinde, tüm branşlarımızla, tesisleşme hedefimizle kulübümüzün yanındayız. Bu sevda bitmez! Geçmişimizle gurur duyuyor, geleceğe umutla yürüyoruz. İyi ki doğdun Kaf Kaf! İyi ki varız Kaf Sin Kaf! Yaşa Karşıyaka!” diye konuştu.