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Başkan Vekili Benzer, mesaiye şantiyesinde başladı

Başkan Vekili Benzer, mesaiye şantiyesinde başladı

7.07.2026 12:01:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Başkan Vekili Benzer, mesaiye şantiyesinde başladı

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, güne Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla kahvaltı yaparak başladı.
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Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, ilçe genelindeki çalışmalarına ve saha ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Taksi duraklarından muhtarlıklara kadar Buca’nın her noktasını gezerek nabız tutan Başkan Vekili Benzer, bu sabah erken saatlerde Efeler Mahallesi’nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Çalışanların talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyen Benzer, mesai öncesi işçilerle birlikte kahvaltı yaparak moral ve motivasyon aşıladı.

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Buca’nın yükünü sırtlayan emekçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Kentimize en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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