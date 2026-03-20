Bayram yok geçim derdi var

Bayram öncesi Kemeraltı çarşısında hareketlilik bekleyen esnaf, bu yıl da umduğunu bulamadı. Şekerci ve baklavacı esnafı, geçmiş yıllara kıyasla satışların ciddi oranda düştüğünü belirtirken yurttaşın artık alışveriş yapamadığına dikkat çekti. Yurttaş ise hem kendi yaşadığı ekonomik zorlukları hem de çarşıdaki değişimi anlattı. Kemeraltı’nda uzun yıllardır şekerci esnafı olarak çalışan bir esnaf, işlerin durgunluğunu ifade ederek “İşler kötü. Daha önceki senelerde bu saatte biz sizinle konuşamazdık ki yoğun olurduk. Şimdi öyle bir yoğunluk yok. Eskiden üç kilo, iki kilo alan şimdi bir kilo alıyor. Bir kilo alan yarım kiloya düştü. Şekeri kilo ile alan neredeyse kalmadı” dedi.

‘ÖNCELİK ŞEKER DEĞİL’

Şekerci ve kolonyacı olarak hizmet veren başka bir esnaf da satışların oldukça düşük olduğunu vurgulayarak “İnsanlarda şu an alım gücü yok. Kolonya satışları da şekerle orantılı, o da çok düşük. Gerçek bir bayram havası yok. Eskiden bir eve en az iki kilo şeker girerdi. Şimdi yarım kilo, hatta 250 gram alan var. 50 liralık alabilir miyim diyenler oluyor. İyi bir şekerin kilosu 300 bakıyor, sonra sessizce yoluna devam ediyor. Biz artık şeker değil, sabır alıyoruz. Ay sonunu getirmek bile mesele olmuş” dedi.

‘BİR KİLO BAKLAVA, BİR KİLO ETE DENK’

400 lira. Ama mesele sadece fiyat değil. İnsanların önceliği artık şeker değil. Önce temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar” diye konuştu. Kemeraltı’ndaki baklavacı esnafı da benzer bir tabloya dikkat çekerek “İnsanlar alamıyor. Baklava alacaklarsa az az alıyorlar. Genelde yarım kilo, bir kilo. Daha fazlası yok” ifadelerini kullandı. Kemeraltı’nın eski bayramlarını özlemle hatırladığını belirten emekli yurttaş, yaşanan değişimi dikkat çekerek “Biz artık saklayacak durumda değiliz. Ben yıllardır Kemeraltı’nda gezerim, esnafı da bilirim, fiyatı da bilirim. Eskiden bayram gelince buralar cıvıl cıvıl olurdu; insanlar alışveriş yapar, torununa şeker, evine baklava alırdı. Şimdi herkes vitrinin önünde durup Baklavanın artık lüks haline geldiğini ifade eden emekli yurttaş, “Baklava bayramın simgesi ama gidip de yarım kilo baklava alayım desen, cebindeki para yetmiyor. Bir kilo baklava bir kilo ete denk geldi. Biz de ne yapıyoruz? Ya hiç almıyoruz ya da ‘Çocuklar gelecek, ayıp olmasın’ diye en azından biraz alalım diye kendimizi zorluyoruz. O da keyiften değil, mahcubiyetten. 4000 lira emekli ikramiyesi verdiler diyorlar. Bayram gelmeden bitiyor zaten” diye konuştu