Bedri Baykam sergisi Ayvalık'ta açıldı

Ayvalık Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Küresel ve Çağdaş Kültür Sanat Açılımı", sanat dünyasının önemli isimlerini Ayvalık'ta buluşturdu. Orhan Peker Sanat Galerisi'nde açılan "Uzun Yol" sergisinde yazarımız ressam Bedri Baykam, Yusuf Taktak ve Emre Zeytinoğlu eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergi açılışı öncesinde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde düzenlenen "Sanatımızın Güncel Görüntüsü" başlıklı söyleşide, moderatörlüğü Beral Madra üstlendi. Söyleşide Bedri Baykam, Yusuf Taktak ve Emre Zeytinoğlu, yerelden ulusala ve uluslararası sanat ortamına uzanan değerlendirmelerde bulunarak sanatın ve sanatçıların dünü ve bugünü üzerine görüşlerini paylaştı.

Söyleşinin ardından yoğun katılımla gerçekleştirilen sergi açılışında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliğin yalnızca bir sergi açılışı olmadığını, aynı zamanda Ayvalık'ın kültür ve sanat geleceğine yönelik önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

“BU ZENGİN MİRASI GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK EN ÖNEMLİ SORUMLULUKLARIMIZDAN BİRİ”

Ayvalık'ın yüzyıllardır sanatın, kültürün ve özgür düşüncenin yaşadığı özel bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, "Bu topraklar birçok ressama, yazara, fotoğraf sanatçısına ve farklı sanat dallarında üretim yapan isimlere ilham verdi. Biz de bu zengin mirası korumayı, geliştirmeyi ve gelecek kuşaklara aktarmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz" dedi.

Orhan Peker Sanat Galerisi'nin bundan sonra yalnızca sergilere ev sahipliği yapan bir mekân olmayacağını belirten Ergin, galerinin sanatın konuşulduğu, üretildiği, paylaşıldığı ve belleğinin yaşatıldığı yaşayan bir kültür merkezi olarak faaliyet göstereceğini ifade etti.

SERGİYE DAVET

Hazırlanan program kapsamında çağdaş sanatın önemli isimlerini Ayvalık'ta ağırlamaya devam edeceklerini belirten Ergin, aynı zamanda Türk resim ve kültür tarihine iz bırakan Fuad Mensi Dileksiz, Fikret Mualla, Aliye Berger, Cihat Burak, Burhan Uygur, Orhan Peker, Ara Güler, Teoman Manacıoğlu ve kısa süre önce yaşamını yitiren Teoman Madra'nın anısını da çeşitli etkinliklerle yaşatacaklarını söyledi.

Sanatın kentleri daha özgür, daha yaratıcı ve daha yaşanabilir kıldığını ifade eden Başkan Ergin, "Ayvalık'ın uluslararası bir kültür ve sanat merkezi olma yolculuğuna katkı sunacak her çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz. Orhan Peker Sanat Galerisi'nde açılan Bedri Baykam, Yusuf Taktak ve Emre Zeytinoğlu'nun 'Uzun Yol' sergisi temmuz ayının sonuna kadar ziyaret edilebilecek. Bu değerli eserleri yakından görmek isteyen tüm hemşehrilerimizi ve konuklarımızı sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum" diye konuştu.