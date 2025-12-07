Behiç Ak ve Kenan Mortan’ın ‘Ekonomi Karikatürleri ve Yorumları’ sergisi açıldı

Mimar Behiç Ak Ekonomi Karikatürleri ve Kenan Mortan Ekonomi Yorumları sergisi açılış ve paneli İzmir Mimarlık Merkezi’nde yapıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun da katılım gösterdiği sergi açılışının ardından Behiç Ak ve Kenan Mortan panelde sevenleri ile bir araya geldiler.

Sergide, Behiç Ak’ın Cumhuriyet gazetesinde 43 yıl boyunca çizdiği karikatürlerden seçilen 50 eser izleyiciyle buluştu. Mesleği mimarlık olan Ak ile ekonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Kenan Mortan’ın yaklaşık iki yıllık ortak üretimi, karikatürlere eklenen çarpıcı aforizmalar ve yorumlarla dikkat çekti. Behiç Ak ve Kenan Mortan, panel başlangıcında emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler ve serginin fikir babası Prof. Dr. Ali İhsan Karaca’yı da andılar.

Kenan Mortan’ın fikriyle böyle bir serginin ortaya çıktığını belirten Behiç Ak, “Karikatürlerin altına da ekonomi dünyasıyla ilgili çağırışımlar yapmak istediğini söyledi” dedi. Sergideki karikatürlerin değindiği noktalara dair de konuşan Behiç Ak, “Felaket ekonomisi literatürde yeni bir şey değil. Gittikçe artan ekonomik sorunlarla insanlar çocuklarından bile çalmış oldular” diye konuştu.

Bu fikrin Prof. Dr. Ali İhsan Karaca’yla yaptığı telefon görüşmesinin ardından ortaya çıktığını vurgulayan Kenan Mortan, “Prof. Dr. Ali İhsan Karaca telefonda Behiç Ak müthiş şeyler yapıyor, dedi. Ekonomiyi birçok bölüme sığacak şeyi, sadece dörtlü bölmede aktarıyor, birlikte çalışsak mı dedi bana” şeklinde konuştu. Serginin yaratıcısının Behiç Ak olduğunun altını çizen Mortan, “Onun yoruma ihtiyacı yok ama küçük küçük deyişler denedik. Olup olmadığını siz kıymetli seyirciler takdim edeceksiniz” dedi.

Sergi, 14 Aralık tarihine kadar Mimarlar Odası binasında her gün 09.00–20.00, Cumartesi günleri ise 11.00–20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.