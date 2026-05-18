Bergama’da Rasime Şeyhoğlu Kitaplığı hizmete girdi

İzmir'in Bergama ilçesinde DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Bergama Temsilciliği bünyesinde Rasime Şeyhoğlu Kitaplığı kapılarını açtı. Emek, demokrasi ve kültür-sanat bileşenlerini bir araya getiren açılışa ev sahipliği yaptı.

Eğitim-Sen Bergama Temsilciliği’nin Galenos Caddesi'ndeki binasında yapılan açılışa Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, önceki Dönem DİSK Genel Başkanı ve eski CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, DİSK Ege Bölge Başkan Yardımcısı Tümay Özgür, Devrimci Emekliler Sendikası Aliağa Şube Başkanı İsmail Çakar, Devrimci Emekliler Sendikası Bergama Temsilcisi Feridun Çayır, Eğitim-Sen Bergama İlçe Baştemsilcisi Aytaç Ural, CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz ve önceki dönem başkanları Bahri Kalyoncu, İdris Yavuzyılmaz, Mehmet Ecevit Cambaz, CHP Aliağa İlçe Başkan Vekili Yücel Laçinel, Sol Parti, Eğitim-Sen, Bergama Çevre Platformu temsilcileri, mahalle muhtarları, meslek odaları temsilcileri ve çok sayıda Bergamalı yurttaşında yer aldı.