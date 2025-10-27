Bergamalılar “Cumhuriyet Her Yerde” etkinliğinde buluştu

Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı kutlamaları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı ilçelerde düzenlenen "Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Bergama Ayaskent Mahallesi'ndeki kutlamalar, Bergama Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kutlamalara Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çiler Gürel de katıldı.

"CUMHURİYET KOLAY KURULMADI"

Kutlamalarda konuşan Başkan Çelik, "Cumhuriyet kolay kurulmadı. Bu döneme kadar kolay gelişmedi. Bergama’mızın nüfusu işgalden sonra yarı yarıya azaldı. 100 binden fazla vatandaşımız göç etti. Ulus devletin kurulması kolay değil. Ulus devlete sahip çıkmak da kolay bir süreç değil. Ben bugün Sarıdere köyünden çıkmış bir Türk çocuğu olarak profesörlük makamına kadar geldiysem ve sizlerin belediye başkanı olduysam bunu Cumhuriyet'e borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine borçluyuz. Demokratik, laik, hukuk devleti çerçevesinde hayatımızı sürdürmeye borçluyuz. Bu nedenle Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çok önemlidir" dedi.

RENKLİ ETKİNLİKLER

Kutlamalarda İzmir Muhtarları Halk Oyunları gösterisi büyük beğeni toplarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası’nın Burak Maral konseri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası’nın Özlem Menokan konseri katılımcılara müzik ziyafeti sundu. “Kendini Arayan Zürafa” oyunu ve "Emanet" adlı dans gösterisi keyifli bir akşam yaşattı. İzmir Otizm Orkestrası Korosu'nun şef Dr. Orçun Berrakçay yönetimindeki konseri ise en çok alkışı toplayan bölüm oldu. Etkinlik alanında çocuklar ve gençler için mini disko, sihirbaz ve palyaço gösterileri, atölyeler ve VR deneyim alanı çalışmaları yapıldı.

“CUMHURİYET HER YERDE” OLMAYA DEVAM EDİYOR

“Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri bugün Tire Merkez Gölet’te, 28 Ekim’de Selçuk Belevi Mahallesi’nde olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 10.00’da Selçuk Zeytinköy Mahallesi’nde bando gösterisi yapılacak. Saatler 18.00’i gösterdiğinde ise Selçuk Merkez İstasyon Meydanı’nda kortej yürüyüşü, Selçuk Belediyesi Orkestrası konseri ve çocuklar için eğlenceli etkinlikler olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ayrıca Dikili merkezde saat 20.00’de düzenlenecek konserlerle coşku doruğa çıkacak.