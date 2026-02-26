BES: Vergi adaletsizliği yoksullaştırmaya devam ediyor

Vergi sistemindeki adaletsizliklerin emekçileri her geçen gün daha da yoksullaştırdığını söyleyen Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Deniz Çetin, mevcut uygulamaların Anayasa’nın 73. maddesinde yer alan “mali güce göre vergilendirme” ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

Verginin kamusal hizmetlerin yürütülmesi için bir yükümlülük olduğunu hatırlatan Çetin, “Anayasa’da vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacı olarak tanımlanıyor. Ancak bugün bu ilke şeklen varlığını koruyor, uygulamada ise karşılığını bulmuyor” dedi.

Vergi Haftası’nın içeriğinin değiştirilmesi gerektiğini belirten Çetin, “Gelir İdaresi Başkanlığı’nca kutlanan Vergi Haftaları, olmayan bir şeyin kutlanması olmaktan çıkarılmalıdır. Bu süreç, maliye emekçilerinin yapısal sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin geliştirildiği bir zemine dönüşmelidir” diye konuştu.

Tek işverenden gelir elde eden kamu emekçilerinin maaşlarının kaynağında vergilendirildiğini vurgulayan Çetin, “Bizler daha ücretimizi almadan vergi kesintisine uğruyoruz. Eğitim ve sağlık harcamalarımızı dahi indirim konusu yapamazken; birden fazla işverenden gelir elde edenler, menkul ve gayrimenkul geliri olanlar, serbest meslek sahipleri ve kurumlar vergisi mükellefleri harcamalarının önemli kısmını vergiden düşebiliyor. Hatta çeşitli adlar altında yapılan bağışların büyük bölümü gider olarak gösterilebiliyor” ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomi politikalarını da eleştiren Çetin, “Bu anlayış üretimden ve istihdam yaratmaktan uzaktır. Düşük gelir gruplarından yüksek gelir gruplarına sürekli bir servet aktarımı yapılırken, bizlere derinleşen bir yoksulluğun hikayesi dayatılmaktadır” dedi.

"BU VERGİLER ADALETSİZLİĞİ BÜYÜTMEKTEDİR"

2026 bütçesine ilişkin verileri paylaşan Çetin, toplam yaklaşık 16 trilyon liralık harcamanın 3 trilyona yakınının faiz ödemelerine ayrıldığını belirterek, “Sadece Ocak ayında ödenen faiz 458 milyar liraya ulaşarak rekor kırmıştır” dedi. Araç, köprü ve yolcu garantili projeler için 238 milyar lira ayrıldığını dile getiren Çetin, kurumlar vergisinde 1 trilyon 741 milyarlık tutarın 768 milyarlık kısmından istisna ve teşvik adı altında vazgeçildiğini söyledi.

Bütçe gelirlerinin büyük kısmının ücretlilerden ve dolaylı vergilerden sağlandığını kaydeden Çetin, “OECD ülkelerinde dolaylı vergilerin oranı ortalama yüzde 34-35 bandındayken, ülkemizde bu oran yüzde 68’in üzerindedir. Yoksulla zenginin aynı oranda ödediği bu vergiler adaletsizliği büyütmektedir” diye konuştu.

"ADALETSİZLİĞE SON VERİLMELİ"

Çetin, beyaz eşya, mobilya, cep telefonu ve temel gıda maddeleri üzerindeki KDV ve ÖTV oranlarının sıfıra indirilmesi gerektiğini belirterek, “Bu adaletsizliğe bir an önce son verilmelidir” dedi.

Vergi emekçilerinin yaşadığı sorunlara da değinen Çetin, IMF’nin 2005 yılında şart koştuğu yeniden yapılanmanın yarattığı sorunların hâlâ devam ettiğini söyledi. Gelir uzmanlarının görev tanımlarının belirsizliğini koruduğunu ifade eden Çetin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Mali Hizmetler iş kolu adı altında yeniden yapılandırılması gerektiğini dile getirdi.

Çetin, taleplerini ise şöyle sıraladı:

“Açlık sınırındaki ücret gelirleri vergi dışı bırakılmalıdır. Yoksulluk sınırındaki gelirlerden alınan vergi oranı yüzde 10’a düşürülmelidir. Hane halkının yoğun kullandığı tüketim mal ve hizmetlerinde KDV ve ÖTV sıfırlanmalıdır. İş yerlerinde kreş ve bebek bakım odaları açılmalıdır. Mülakat haksızlığına son verilmeli, görevde yükselme sınavlarında yazılı puan esas alınmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Sınıfı altında yeniden yapılandırılmalıdır. 5510 sayılı yasanın yarattığı mağduriyetler giderilmeli, kamusal emekliliğe daha fazla kaynak ayrılmalıdır.”