Besim Dutlulu: 2026 yılı yatırım yılı olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2. oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılı performans programı tasarısı ile 2026 mali yılı bütçe tasarısı görüşüldü. Toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı performans programı tasarısı meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

“PROJE, FAALİYET VE İŞ MAKİNESİ PARKI YATIRIMLARINI ÖNCELİKLENDİRDİK”

Performans programı tasarısının oylanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi 2026 mali yılı bütçe tasarısını içeren gündem maddesi görüşüldü. Madde üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, meclis üyelerine sunum gerçekleştirdi. Deste, “2026 yılı gider bütçemiz geçmiş yıl tahminine göre yaklaşık yüzde 52 artışla bu yaklaşık 15,6 milyar liraya tekabül ediyor. Gider teklifimiz 23 milyar 932 milyon 998 bin lira olarak öngörüldü. Gider bütçe hazırlık çalışmalarında genel yönetim giderleri en aza indirilerek yatırıma dayalı proje, faaliyet ve iş makinesi parkı yatırımlarını önceliklendirdik. Bu da yaklaşık bütçe tasarımızın yüzde 30’unu oluşturuyor. Yine gider bütçemiz içerisinde memur, işçi, sözleşmeli ve hizmet alımı çalışanlarımız için ayırdığımız ödenekler de bütçe tasarısının yaklaşık yüzde 30’u civarında. Gider bütçemizin en küçük payı yaklaşık binde 4 ile faiz giderlerine ait. Yaklaşık yüzde 5’i de muhtar destekleri, toplu taşıma desteği, sosyal yardımlar gibi ayni ve nakdi destekler için ayrıldı. Bütçenin geri kalan kısmı da akaryakıt, elektrik, su doğalgaz, telekomünikasyon giderleri, İlbank üyeliği, kamulaştırma ve diğer yasal üyelikler gibi cari giderlerimiz için önceliklendirildi” dedi.

“YÜZDE 51 ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ”

Gelir noktasına değinen Genel Sekreter Burak Deste, “Geçen yılın tahminlerine göre yaklaşık yüzde 51 artış oranı öngörüyoruz. 13 milyar 103 milyon 975 bin liralık bir artışımız var. Gelir tahminimiz de toplamda 19 milyar 561 milyon 998 bin lira olarak öngörülüyor. Gelir bütçe tahminimizin yaklaşık yüzde 85’i merkezi idare paylarından kaynaklanıyor. Geri kalan kısmı da öz gelir olarak ödeneklendirildi. Ayrıca gelir artırıcı çalışmalar da yapıyoruz. 2026 bütçe açığımız 4 milyar 371 milyon lira olarak öngörüldü. 2 milyar 406 milyon 476 bin lirasını iç borçlanma, katı atık ve iklim projeleri kapsamında İlbank aracılığıyla kullanılabilecek krediler. 35 milyon 500 bin lira dış borçlanma, 2 milyar 24 bin lira da banka nakdi kaynağı karşılığı gösterilerek denklik sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Genel Sekreter Burak Deste’nin sunumunun ardından, oylamaya sunulan gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Oylama sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılı tahmini bütçesi 19 milyar 561 milyon 998 bin lira olarak belirlendi.

“HANGİ PROJELERİ YAPACAĞIMIZI ARALIK AYI TOPLANTISINDA ANLATACAĞIZ”

2026 yılı bütçesinin meclisten geçtiğini belirterek hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Daha çok yatırım odaklı bir bütçe hazırladık. Sadece bütçeyi hazırlamakla iş bitmiyor. Bu yatırımı yapabilmek önemli. Sizlerin de desteğiyle bu yatırımları gerçekleştirmek istiyoruz. 17 ilçemize hak ettiği adil, eşit yatırımı yapmak istiyoruz. Ferdi Başkanımız bununla ilgili çok güzel adımlar atmıştı. Bununla ilgili somut işlere de bizim dönemimizde devam etmek istiyoruz. 9 Aralık’taki toplantıda da 2026 yılı içinde hangi projeleri yapacağımızı, hangi kavşaklar, otoparkları yapacağımızın hepsini anlatacağız. 2026 yılı bizim için ciddi bir yatırım yılı olacak” diye konuştu.

“İNŞALLAH GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “İnşallah Türkiye’de ekonomi biraz daha düzelsin, insanlar rahat rahat vergilerini versin, fabrikalar batmasın, başka ülkelere kaçmaya çalışmasın ki belediyeler de daha rahat iş yapsın. En büyük dileğimiz Türkiye ekonomisinin daha iyi olması. Bizim şu anda gördüğümüz bizim önümüzdeki tek engel Türkiye’nin genel ekonomisi. Onun dışında hiçbir engel görmüyoruz. İnşallah güzel işler yapacağız” dedi.