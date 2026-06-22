Besim Dutlulu: Başarı hazır transferle değil, yerli gençlerle gelir

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor iş birliğiyle, 21 Haziran Dünya Antrenörler Günü kapsamında özel bir buluşma gerçekleştirildi. MASYA Sosyal Tesislerinde düzenlenen organizasyonda Manisa’nın spor vizyonu, yeni tesis hamleleri ve altyapı hedefleri masaya yatırıldı. Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Alper Ayan, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri, daire başkanları, Kulüp Genel Müdürü Alparslan Kaya ve amatör branşlarda görev yapan antrenörler katıldı.

“HALKIN KAYNAKLARINI GENÇLERİMİZE AKTARIYORUZ”

Belediyecilik anlayışının temelinde insana ve geleceğe yatırımın yer aldığını belirten Başkan Besim Dutlulu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Biz bir belediyeyiz ve halkın kaynaklarını, imkanlarını yine halkımız ve geleceğimiz için kullanıyoruz. Bu doğrultuda yapmamız gereken en temel, en hayati görev, gençlerimize yatırım yapmaktır.”

“ÜST LİGLERDE OLMAK ŞEHRİN MARKA DEĞERİNE YAKIŞIYOR”

Profesyonel branşların yönetimi ve sponsorluk süreçlerine de değinen Başkan Dutlulu, salon sporlarına tam destek vereceklerini açıkladı. Başkan Dutlulu, “Bu sürecin elbette bir maddi boyutu var; bir de sizlerin sırtladığı asıl büyük sorumluluk olan gençliğe yönelik sosyal boyutu. Manisa, büyük bir şehir ve profesyonel dallarda, üst liglerde iddialı takımlarının olması bu kentin marka değerine yakışıyor. Futbolu bir kenara koyarak şehrimizin basketbolda, voleybolda ve hentbolda en üst liglerde yer alması için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz” dedi.

“BELEDİYE OLARAK AMATÖR BRANŞLARIN ÖNÜNÜ AÇMALIYIZ”

Altyapının ve amatör spor dallarının hayati önemini vurgulayan Dutlulu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim asıl kalıcı işimiz çocuklarımız, gençlerimiz ve altyapı çalışmalarımızdır. İnanın bir şehirde belediyeler ve Spor Bakanlığı olmasa, o gençlerin elinden tutacak, onlara yol gösterecek çok az insan kalır. Ne yazık ki futbol söz konusu olduğunda bir şekilde destek mekanizmaları bulunabilirken atletizm, okçuluk, yüzme, judo ve karate gibi amatör branşlarda sponsor bulmak neredeyse imkansız hale geliyor. İşte Büyükşehir Belediyesi olarak bizim tam bu noktada durmamız ve amatör branşlardaki gençlerimizin önünü açmamız gerekiyor. Temel amacımız sporu ve sağlıklı yaşamı çok daha fazla çocuğa, çok daha geniş kitlelere yaymaktır. Bu keşif sürecinin en önemli ilk adımı da yeni yetenekleri yakaladığımız yaz okullarımızdır.”

“MANİSA’YA YENİ TESİS YATIRIMLARI MÜJDESİ”

Kentin spor altyapısını güçlendirecek yeni projelerin müjdesini de veren Başkan Besim Dutlulu, “Bu potansiyeli başarıya dönüştürmek için iki şeye ihtiyacımız var: Birincisi siz antrenörlerin çocuk yetiştirmeye kendini adaması, ikincisi ise modern tesisleşme. Açık konuşmak gerekirse, hem Manisa merkezde hem de ilçelerimizde tesis altyapısı açısından henüz istediğimiz noktada değiliz. Bu eksikliği gidermek adına ciddi bir yatırım planlaması yürütüyoruz. Mevcut gelir getirici bir projemizin yanına modern ve işlevsel bir spor salonu yapmayı planlıyoruz. Burada hedefimiz sadece üst lig maçlarının oynanacağı büyük salonlar inşa etmek değil asıl ihtiyacımız olan altyapı salonlarını, yüzme havuzlarını, kapalı antrenman alanlarını ve futbol altyapı tesislerini şehre kazandırmaktır” diye konuştu.

“MANİSA’YI GERÇEK BİR SPOR ŞEHRİ YAPACAĞIZ”

Antrenörlere teşekkür ederek destek sözünü yineleyen Başkan Dutlulu, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Manisa, spor kenti olma potansiyeli son derece yüksek bir şehir. Gururla ifade etmeliyim ki, bugün kime destek versek, hangi gencimizin elinden tutsak mutlaka bir başarı, bir derece elde edip göğsümüzü kabartıyor. Bu harika potansiyeli Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle koordinasyon içinde daha ileriye taşımalıyız. Amatör branşları desteklemek ve sizlerin çok daha konforlu, profesyonel şartlarda çalışmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yerine getireceğiz; bu konuda içiniz tamamen rahat olsun. Türkiye’de spor gelişecekse, bu başarı her sene dışarıdan hazır takımlar transfer ederek değil, sizlerin emeği ve vizyonuyla yetişen yerli gençlerimizle mümkün olacaktır. Biz sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Antrenörler Günü’nüz kutlu olsun. Sadece bugün değil, her gün yanınızdayız.”

“EN ÖNEMLİ DEĞERİMİZ ÇOCUKLAR”

Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Alper Ayan ise çocukların gelişimine vurgu yaptı. Ayan, “Şehrimizi geliştirmek için Başkanımızın vizyonu doğrultusunda odaklandığımız en önemli değer çocuklarımızdır. Ne kadar çok çocuğa dokunabilirsek, onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp gelişimlerine katkı sağlayabilirsek ve spora yönlendirebilirsek o kadar başarılı oluruz” dedi.

“HEDEFİMİZ 10 BİN KURSİYERE ULAŞMAK”

Önümüzdeki döneme ait hedeflerini paylaşan Ayan, şunları söyledi: “Bugün 3 bine yakın kursiyer çocuğumuz var. İnşallah 3 yıl içerisinde bu sayıyı 8 ila 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu başarılardaki en büyük pay sahibi siz antrenörlerimizsiniz. Bugüne kadarki emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gelecekte çok daha iyi işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum.”