Besim Dutlulu: Manisa’nın geleceğini ortak akılla şekillendireceğiz

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisalılarla bir araya gelerek sorunları yerinde görmeye, vatandaşları dinlemeye ve çözümler üretmeye devam ediyor. Başkan Besim Dutlulu, son olarak İnşaat Malzemecileri ve Mermerciler Siteleri Kooperatifi’nin organizasyonuyla esnaflarla buluştu. Başkan Dutlulu’ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ata Temiz, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Onur Ceylan ve Ahmet Anıl Ceylan, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, başkan danışmanları ve daire başkanları eşlik etti. Bölgenin genel imar durumunun görüşüldüğü toplantıda kooperatif üyeleri de Başkan Besim Dutlulu’ya çeşitli sorular yöneltti.

YAŞAR: BESİM BAŞKANIMIZ YEREL DİNAMİKLERE DEĞER VERİYOR

İnşaat Malzemecileri ve Mermerciler Siteleri Kooperatif Başkanı Burhanettin Yaşar, “Bugün bizleri onurlandıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyorum. Kendisine her zaman rahatlıkla ulaşabiliyor, iletişim kurabiliyoruz. Bugünkü buluşmamızın amacı, belediye başkanlarımızın sizlerle bir araya gelip istişarede bulunabilmesidir. Bu toplantı seçim döneminde yapılsaydı elbette anlamlı olurdu; ancak bugün, ortada herhangi bir seçim gündemi yokken gerçekleşmesi bence çok daha kıymetli. Farklı platformlarda da sık sık bir araya geliyoruz. Besim Başkanımızın gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ediyor ve gerçekten takdirle izliyorum. Yerel dinamiklere verdiği değer, bizim için çok önemli. Bugün de bizleri kırmayıp davetimize katıldığı için kendisine ve tüm belediye başkanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BAŞKAN DUTLULU: SORUNLARI DİNLEYECEĞİZ VE HEP BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ

Kooperatiflerle her zaman güçlü bir iletişim içinde olduklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle davetleri için Burhanettin Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün buraya ekibimizle birlikte tam kadro geldik. Bunun tek bir nedeni var: Sizlere verdiğimiz değer. Sizlerle diyalog kurmak, fikir alışverişinde bulunmak ve taleplerinizi dinlemek bizim için son derece önemli. Bu yaklaşım, bizim artık ortak çalışma prensibimiz haline geldi. Biz daima sizlerle birlikte olacağız; sorunlarınızı dinleyecek, bu sorunları hep birlikte, el birliğiyle çözeceğiz.”

“ŞU ANDA MANİSA’MIZIN BİR İMARI VAR”

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra çok ciddi bir imar sorunu ile karşılaştığını belirten Başkan Besim Dutlulu, “Bu sorun, hepinizin bildiği gibi yeni bir sorun değil; 25-30 yıldır devam eden bir problem. Yıllar boyunca çözülememiş, mahkemeler kararları bozmuş. Biz göreve geldikten sadece 10 gün sonra mahkeme, imarla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı ve Manisa yine imarsız kaldı. Göreve gelir gelmez, önce bizden önceki yönetimle istişare ettik. ‘Siz bu konuyu nasıl ele alıyordunuz, nasıl bir yol izliyordunuz?’ diye sorduk. Onlar da ‘Bu işler çözülmez’ dediler. Ben de ‘Böyle bir anlayış olamaz. Bir şehri bu mantıkla geliştiremezsiniz. Bu, şehircilik anlayışıyla da bağdaşmaz’ dedim. Hemen kollarımızı sıvadık, çalışmalara başladık. Önce imarda sorun yaşanan bölgeleri tespit ettik, mahkeme tarafından bozulan kararların hepsini ayırdık. Ardından Manisa’nın imar planını herkesin kabul edebileceği ortak bir paydada yeniden oluşturduk. Bugün Manisa’nın artık bir imar planı var. Ayrıca genişleme alanlarımızla ilgili çalışmalara da başladık. AK Parti’ye gidip istişare ettik, MHP’ye de gideceğim. Çünkü bana göre bazı temel konuların siyasi malzeme yapılmaması gerekiyor. Eğer imar konusunu siyasete alet ederseniz, ne siz amacınıza ulaşabilirsiniz ne de şehir sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Su, imar gibi temel meseleleri ortak akılla ve istişareyle çözmeli, yeni ve daha güçlü bir Manisa inşa etmeliyiz. Bu, Manisa halkına karşı en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

“MANİSA’NIN EKONOMİK KONUTA İHTİYACI VAR”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa’da özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların barınma ihtiyacına dikkat çekti. Başkan Dutlulu, konut üretiminde yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Öncelikle bizim, yeni bir alternatif yerleşim alanı oluşturmamız gerekiyor. Bu alanı belirledikten sonra sizlerle bir araya gelip, ‘Burada nasıl bir imar planı oluşturabiliriz, nasıl bir şehirleşme modeli kurabiliriz?’ konularını birlikte konuşacağız. Çünkü Manisa’nın konuta ihtiyacı var. Açıkça söylemek gerekirse, Manisa’nın ekonomik konutlara ihtiyacı var. Şu anda piyasadaki projelere baktığınızda 15-20 milyon liraya satılan evlerden söz ediliyor. Bu tür projeler, yalnızca zenginleri daha zengin eder; bir başka zengini de yeni ev sahibi yapar. Ancak dar ve orta gelirli vatandaşlarımız bu şartlarda bir ev sahibi olamıyor. Bizim amacımız, Manisa’da herkesin yaşam hakkına, barınma hakkına sahip çıkmak. Gençlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin de uygun fiyatlı konutlara erişebilmesi gerekiyor. Bu konuda gerekli adımları atmakta kararlıyız.” dedi.

“MANİSA’NIN ÖNÜNÜ AÇALIM İSTİYORUZ”

Manisa’nın yıllardır çözülemeyen imar sorununa kalıcı bir çözüm getirdiklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentin geleceğine yön verecek yeni adımları anlattı. Başkan Dutlulu, “Göreve geldiğimizde Manisa’nın en büyük sorunlarından biri imardı. Bu sorunu büyük ölçüde çözdük ve artık ikinci aşamaya geçiyoruz. Şimdi hedefimiz, kentsel dönüşümün önünü açacak bölgeler oluşturmak. Yeni genişleme alanlarıyla birlikte hem modern hem de sürdürülebilir bir şehirleşme modelini hayata geçirmek istiyoruz. Bu yeni alanları planlarken sadece binaları değil, yeşil alanları, parkları, sosyal yaşam alanlarını da birlikte kurguluyoruz. Çünkü biz büyürken doğayı da korumak istiyoruz. Bu süreçte Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi ile uyum içinde çalışıyoruz. Çünkü bizim ortak hedefimiz belli: Manisa’nın önünü açmak. Manisa, şehir yapısı ve potansiyeli bakımından Bursa’ya çok benziyor. Ama Bursa, yanlış şehirleşme politikalarıyla rant uğruna doğasını ve kimliğini büyük ölçüde kaybetti. Biz aynı hatayı tekrarlamak istemiyoruz. Manisa’yı ranta değil, halka emanet edeceğiz. Bizim amacımız; modern, planlı, doğayla barışık, yaşanabilir bir Manisa yaratmak. Manisa’nın önünü kapatmak değil, tam tersine; geleceğe güvenle bakan bir şehir haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

“MANİSA’NIN GELECEĞİNİ HEP BERABER KURTARALIM”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa’nın potansiyelini ortaya çıkararak daha yaşanabilir, modern ve cazip bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Başkan Dutlulu, “Biz, Manisa’nın İzmir, Bursa ve Balıkesir’den bile daha güzel bir şehir olabileceğine inanıyoruz. Bunun için doğru planlama, sağlıklı şehirleşme ve ortak akıl gerekiyor. Eğer bu uygulamaları doğru şekilde hayata geçirirsek, Manisa’yı insanların yaşamak için tercih ettiği bir çekim merkezi haline getirebiliriz. Bu süreçte biz üzerimize düşeni yaptık, siyasi irademizi ortaya koyduk, tüm riskleri aldık. Şimdi tüm siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına ve vatandaşlarımıza el uzatıyoruz. Çünkü bu, sadece bir belediyenin değil, hepimizin ortak meselesi. İstiyoruz ki bu konular siyasi malzeme haline gelmesin. Gelin, Manisa’nın geleceğini hep beraber kurtaralım. İş birliğine, ortak üretime ve diyaloga açığız. Bizim amacımız kimsenin önünü kesmek değil; tam tersine, birlikte yürümek, birlikte üretmek. Tüm bu süreçleri şeffaf bir şekilde konuşacağız, tartışacağız, birlikte karar vereceğiz. Ve sonunda hep birlikte Manisa’yı daha modern, yeşil, planlı ve yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz” dedi.

“KİŞİSEL MENFAATLERİMİZİ DEĞİL, GENÇLERİMİZİ VE GELECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kentin karşı karşıya olduğu temel sorunları kararlılıkla çözmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Dutlulu, Manisa’nın geleceğini şekillendirecek projelerle ilgili olarak, “Manisa’nın birçok temel sorunu var: trafik, otopark, imar ve su. Biz bu sorunların her biriyle titizlikle ilgileniyoruz. Su konusunda 17 ilçemizde kapsamlı yatırımlar yapıyoruz; amacımız, hiçbir ilçemizde su sıkıntısı yaşanmaması. İmarla ilgili olarak hiç durmadan çalışıyoruz. Manisa merkezinin yüzde 90’ında imar sorununu çözdük, kalan yüzde 10’luk kısmı da en kısa sürede tamamlamak için ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Otopark ihtiyacını karşılamak için şu anda iki büyük proje üzerinde çalışıyoruz. Manisa Lisesi ile ilgili süreçte de Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliği içindeyiz. Trafik sorununu çözmek için ise yeni altgeçit ve üstgeçit projelerini hayata geçiriyoruz. Şundan emin olun, sizin için hizmet üreten, şehri güzelleştirmek için çalışan bir Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi var. Bizim tek gayemiz, Manisa’ya değer katmak, sizlere daha güzel bir şehir bırakmak. Benim Manisa’da bir metrekare arsam bile yok. Biz bu görevde kişisel menfaatlerimizi değil, gençlerimizi ve geleceğimizi düşünüyoruz. Tek amacımız; sizlerle el ele vererek, ortak akılla, bu güzel şehri daha yaşanabilir bir hale getirmek. Çünkü Manisa hepimizin. Ve biz bu şehre hizmet sözü verdik. Bu şehri gelecek nesiller için daha güçlü, daha güzel, daha mutlu bir yer yapmak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.