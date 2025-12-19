Besim Dutlulu: Yaraları hep birlikte saracağız

Gördes ilçesi Evciler Mahallesi’nde dün gece (17 Aralık Çarşamba) saat 03.30 sıralarında yangın meydana geldi. Türkan Büke’ye ait tek katlı evde başlayan alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yan tarafta bulunan üç eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan 45 yaşındaki Ferdi Mercan ile 32 yaşındaki Ümmü Mercan, ilk müdahalenin ardından Gördes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangının başladığı evde yaşayan 65 yaşındaki Türkan Büke’nin ise cansız bedenine ulaşıldı.

BAŞKAN DUTLULU’DAN YERİNDE İNCELEME

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, beraberindeki heyetle birlikte Evciler Mahallesi’ne giderek incelemelerde bulundu. Başkan Dutlulu’ya; Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz ve İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal eşlik etti.

"GEREKEN HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK"

Yangından etkilenen vatandaşlara ve mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Besim Dutlulu, “Çok üzücü bir olay. Yangından zarar gören komşularımızın mağduriyetlerini en kısa sürede gidermek için ekiplerimizle koordineli şekilde çalışıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yaralarını el birliğiyle saracak, onları asla yalnız bırakmayacağız. Vefat eden hemşehrimize bir kez daha Allah’tan rahmet, tüm mahalle halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

Dutlulu, hayatını kaybeden Türkan Büke’nin ailesini de ziyaret ederek taziyelerini sundu.