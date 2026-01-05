Bir yılda 86 bin sokak hayvanı tedavi edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, son bir yılda sokak hayvanlarının sağlığı, sahipsiz hayvan popülasyonunun bilimsel yöntemlerle yönetilmesi ve yaban hayatının korunması için kapsamlı çalışmalar yürüttü. İnsan, hayvan ve çevre sağlığını kapsayan “Tek Sağlık” modelini merkeze alan belediye, binlerce hayvana şifa ulaştırırken, yeni doğal yaşam alanları, koruyucu hekimlik hizmetleri ve mama üretim projeleriyle kentin tamamında daha güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturma yolunda önemli adımlar attı.

BİR YILDA 86 BİN TEDAVİ, 13 BİN KISIRLAŞTIRMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı kuruldu. Daire, ilk günden itibaren tüm ilçeleri kapsayan bir eylem planını hayata geçirdi. Hazırlanan “Sahipsiz Köpek Popülasyonu Nüfus Yönetimi Eylem Planı” kapsamında İzmir’in çeşitli bölgelerinde yeni Doğal Yaşam Alanları kurulması çalışmaları başlatıldı. Belediyeye bağlı üç bakımevi, bir hastane ve klinik birimlerde yıl boyunca 86 bin 282 sahipsiz hayvanın muayene ve tedavisi gerçekleştirildi. Nüfus kontrolünün önemli bir basamağı olan kısırlaştırma çalışmaları kapsamında 13 bin 633 kedi ve köpek kısırlaştırılarak rehabilite edildi. Bu çalışmalar sonucunda sahipsiz köpeklerde yüzde 70 kısırlaştırma oranına ulaşıldı. Gönüllülerle iş birliğinde çalışan iki mobil kedi kısırlaştırma aracıyla 2025 yılında 4 bin 265 kedi kısırlaştırıldı. Koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında yıl boyunca 51 bin 711 hayvana aşılama ve paraziter tedavi uygulandı.

SAHİPLENDİRMEDE BÜYÜK ARTIŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Patili Kentimiz” markasıyla sosyal medya üzerinden sahiplendirme kampanyası da yürütüyor. Kampanya kapsamında sahiplenilebilecek hayvanların fotoğrafları paylaşılıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugüne kadar bin 760 hayvan sahiplendirildi. Halk, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yurttaşların bakım evlerine gelerek hayvanları sahiplenmeleri teşvik ediliyor. Sahiplendirme sürecin en önemli ayağını oluşturuyor.

YABAN HAYVANLARINA TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği üyesi olmanın avantajıyla yaralı yaban hayvanlarına müdahale ediyor. Bugüne kadar 874 yaralı yaban hayvanı tedavi edilerek yeniden doğaya kazandırıldı. Ayrıca parkta bulunan 136 türden bin 625 hayvanın tüm rutin sağlık kontrolleri ve tedavileri yapıldı. Akdeniz foku, caretta caretta, kızıl geyik ve flamingo gibi koruma altındaki türler için de özel bakım ve tedavi süreçleri yürütüldü.

MAMA ÜRETİMİNDE REKOR: 74 TON

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mama Üretim Tesisi’nde 2025 yılı boyunca 74 ton hayvan maması üretildi ve sahipsiz hayvanların kullanımına sunuldu. Başlatılan Pet Mama Döngüsel Ağı Projesi ile otellerden toplanan gıda artıklarının mama üretiminde değerlendirilmesi sağlandı. Böylece hem sahipsiz hayvanlar için sürdürülebilir beslenme desteği verildi hem de sıfır atık hedeflerine katkı sağlandı.

YENİ YAŞAM ALANLARI VE SAHİPLİ HAYVAN MEZARLIĞI GELİYOR

2026 yılı hedefleri ile ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hüseyin Gökhan Özdemir, “Mevcut 3 bin kapasiteli sahipli hayvan mezarlığımız dolduğu için yeni bir mezarlık alanı tahsis ettik; vatandaşlarımızın can dostları için uygun bir veda alanı oluşturacağız. Aynı zamanda Dikili, Kiraz ve Gaziemir’de yeni doğal yaşam alanları inşa ediyoruz. Dikili’de tesis ihale aşamasına geldi. Kiraz’daki bakım evini genişleterek doğal yaşam alanına dönüştürüyoruz, Gaziemir’de ise Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsis edilen alanda çalışmalar sürüyor. Bu alanlar yalnızca kendi ilçelerine değil, çevre ilçelere de hizmet verecek şekilde planlandı. 2026 yılında ise yeni yerleşkeler ve doğal yaşam alanlarıyla hizmet kapasitemizi artırmayı, en az 2 bin hayvanı sahiplendirmeyi, 100 ton mama üretmeyi ve 200’den fazla farkındalık etkinliği düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.