Son dakika... Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Borsa İstanbul pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde piyasa dolandırıcılığı, örgütlü hareket ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları yer aldı.

Savcılık açıklamasına göre gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin; şirketin mali tablolarını manipüle ettiği, asılsız beyanlarla yatırımcıları yönlendirdiği, birlikte hareket ederek hisse fiyatlarında yapay yükseliş ve düşüşler yarattığı tespit edildi.

Farklı çevrelerden kişilerin organize edilerek “güven algısı” oluşturulmaya çalışıldığı, bu yöntemlerle kamusal ekonomik güvenin zedelendiği iddia edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançların kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli finansal işlemler gerçekleştirdiği de soruşturma dosyasına yansıdı.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Burdur, Afyon ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri başlatıldı, dijital ve finansal delillerin toplanmasına devam ediliyor.