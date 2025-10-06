Bisiklet tutkunları Çeşme’de buluşacak

İzmir’in incisi Çeşme’de Veloturk Gran Fondo by Salcano rüzgarı esecek. "Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın" mottosu ile farkındalık oluşturulan organizasyon, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olacak. Argeus Travel & Event tarafından Veloturk işbirliği ve Salcano’nun ana sponsorluğunda Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu destekleri ile yapılacak.

Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da yerli ve yabancı birçok sporcu pedal basacak. Kayıtları devam eden yarış için son kayıt tarihi ise17 Ekim Cuma olarak belirlendi.

HEYECAN 3 AYRI PARKURDA YAŞANACAK

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da bisikletliler, 3 ayrı parkurda yarış heyecanı yaşayacak. UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecek yarışta amatör yol bisikletçileri, 91K, 67K ve 41K’lık parkurlarda kıyasıya mücadele verecek.

Çeşme merkezden başlayarak nefes kesen manzaralarıyla adayı turlayan 91K’lık Salcano parkuru, saat 08.00’de start alacak. 1025 metrenin üzerinde bir tırmanışla pedal basacak sporcular, Çeşme merkezde finişi görecekler.

67K’lık Toyota Hybrid parkuru Çeşme merkezden start alacak ve aynı yerde son bulacak. 787 metrenin üzerinde bir tırmanışa sahip olan parkur saat 08.30’da başlayacak.

41K’lık Çeşme parkuru ise yine Çeşme merkezden 08.30’da start alacak. 382 metrenin üzerinde toplam tırmanışın ardından yarış, Çeşme şehir merkezinde sona erecek.

ENGELSİZ PEDALLAR: EŞPEDAL TANDEM VE PARALİMPİK KATEGORİLERİ

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da bu yıl da Eşpedal Derneği iş birliğiyle tandem kategorisi yer alacak. Görme engelli sporcuların pilot bisikletçilerle aynı bisikleti paylaşarak yarıştığı bu kategori, engelsiz bir spor deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Ayrıca organizasyonda paralimpik kategorisi de düzenlenecek. Farklı engel gruplarından sporcuların katılımına açık olan bu kategori, sporun birleştirici gücünü vurgularken Çeşme’de kapsayıcı bir yarış ortamı oluşturacak.