Bodrum’un su hattı sorunu çözüldü

Bodrum’da yıllardır devam eden ve kentin en önemli sorunu haline gelen arızalı içme suyu hatlarının yenileme çalışmaları devam ediyor. Başkan Ahmet Aras’ın önemle üzerinde durduğu Bodrum ana içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarında kritik bir eşik aşıldı. MUSKİ tarafından gerçekleştirilen projede Torba Kavşağında başlayan çalışmalar Bodrum’da arızanın en çok yaşandığı noktalardan biri olan Bergamut Caddesinde devam etti. Bölgede tonlarca su ve maddi kaybın yanı sıra yer yer can kaybına neden olabilecek büyüklükte arızalar yaşanıyordu. Geçtiğimiz yıllarda patlayan hattın oluşturduğu çukura düşen araçlar nedeniyle oluşan bu risk her geçen gün büyüyerek devam etti. Bu nedenle yanlış tip boru seçimi kullanılarak yapılan bu hatların yenilenmesi konusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın gösterdiği irade ile hatlar MUSKİ tarafından yenilenmeye devam ediyor. Proje kapsamında Bergamut Caddesi üzerinde yapılan çalışma ile yaklaşık 550 metrelik ana isale hattı 3 günde yenilenerek hat kullanıma sunuldu.

ÇALIŞMALARIN YAKLAŞIK 12 BİN METRESİ TAMAMLANDI

Proje kapsamında yapılacak olan 21 bin 500 metrelik yenileme çalışması Bergamut Caddesinin ardından Oyder–Kargı güzergâhında devam edecek. Çalışmalarımız kapsamında, 12 bin metre hat yenileme işlemi gerçekleşirken kalan kısmın en kısa sürede tamamlanıp hat arızalarından kaynaklanan kesintilerin önüne geçilmesi planlanıyor.

KAZI YASAKLARININ KALKMASI İLE BİRLİKTE ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Proje hakkında açıklamalarda bulunan İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanı Nazif Erdoğan, “Sayın başkanımız Ahmet arasın talimatları doğrultusunda Nisan ayında güney isale hattı hidrolik düzenleme ve revizyon çalışmaları kapsamında bölgemizde sık sık arızalanan ve patlayan CTP hatlarını yenileme çalışmalarına başlamıştık. Ancak turizm sezonunda uygulanan inşaat yasakları nedeniyle çalışmalarımıza kısa bir ara vermek durumunda kaldık. Şimdi sezonun sona ermesi ve yasakların kalkmasıyla birlikte içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarımıza yeniden başlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda şu anda bulunduğumuz Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi üzerinde sık sık patlayan bu patlamalar nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden hem de bölgede su kesintilerine neden olan CTP hattın 500 metrelik kısmına uzun ömürlü duktil borular ile yeniliyoruz. 20 Ekim tarihinde başladığımız bu çalışma planladığımız şekilde 24 Ekim tarihinde tamamladık ve devreye aldık. Bu süreçte uyguladığımız planlı su kesintisi hat imalatının tamamlanmasıyla birlikte sona ermiş, 24 Ekim gecesi itibariyle hat dolumu ve su kesintisi yaşanan bölgelerdeki depolarımızda su girişi başlamıştır. Çalışmalarımız Torba, Gümlet, Müskebi, Yahşi ve Turgutreis mahallelerinde eş zamanlı olarak planlı bir şekilde yürütülecektir. Güney bölgemizdeki CTP hatlarının tamamı kademeli olarak duktil borular ile değiştirilecektir” dedi.