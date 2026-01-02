Bornova Belediyesi'ne

Bornova Belediyesi, İzmir Sınav Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen "İzmir’in En’leri 2025" ödüllerinde "En Öğrenci Dostu Belediye" seçildi. Ödülü, törende Belediye Başkanı Ömer Eşki, Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi İlker Sümer’in elinden aldı. Ödül, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin oylarıyla belirledi.

"BORNOVA GENÇLERE KUCAK AÇAN BİR KENT"

Törende konuşan Başkan Ömer Eşki, Bornova ile olan kişisel bağını hatırlatarak, "Bu kente 21 yıl önce üniversite öğrencisi olarak geldim. Bornova, gençlere kucak açan, sahip çıkan, duyarlı ve vefalı insanların yaşadığı çok özel bir şehir" dedi. Gençlere de seslenen Eşki, "Zor zamanlarda yılmayın, İstiklal Marşı’nın ilk kelimesi olan ‘Korkma’yı hatırlayın. Bu ülkeden vazgeçmeyin, umutla mücadele edin" diye konuştu.

Başkan Eşki, törende YTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, TEMA Vakfı İzmir İl Temsilcisi Özcan Gökoğlu, Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürü Veli Caner ve Milli Sporcu Ayşe Begüm Onbaşı gibi isimlerle bir araya geldi. Program, eğitim ve toplumsal gelişime katkı sunan kişi ve kurumların ödüllendirilmesiyle tamamlandı.