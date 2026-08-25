Bornova'da 8500 yıllık tarihin gölgesinde unutulmaz gökyüzü gözlemi

Bornova Belediyesi'nin bilim ve toplum projeleri kapsamında hayata geçirdiği etkinlikler dizisi, İzmirlilere gökyüzünün kapılarını aralamaya devam ediyor. Daha önce Aşık Veysel Rekreasyon Alanı sınırları içerisinde büyük bir coşkuyla başlatılan organizasyon, bu kez rotasını kentin en köklü tarihi mirasına çevirdi. 21.00 ile 00.30 saatleri arasında gerçekleştirilen "Bilim Sohbetleri & Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi" programı, bilim tutkunlarını Yeşilova Höyüğü'nde bir araya getirdi. Katılımcılar, bir yandan 8500 yıllık geçmişin mistik atmosferini solurken, diğer yandan modern teleskop merceklerinden evrenin uçsuz bucaksız derinliklerini keşfetme ayrıcalığını yaşadı.





GÖKYÜZÜ GÖZLEMİ

Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi organizasyonunda tarihi alanı dolduran kalabalık içerisinde en büyük heyecanı şüphesiz minik ziyaretçiler yaşadı. Hayatlarında ilk defa profesyonel bir cihazla gök cisimlerini inceleme fırsatı bulan çocuklar, uzay boşluğuna açılan o küçük mercekten evreni anlamaya çalıştı. Ay'ın yüzeyindeki detayları kendi gözleriyle gören küçük kaşifler, "Okuldaki kitaplarda gördüğümüz o dev gezegenleri ve Ay'ın üzerindeki devasa kraterleri canlı canlı görmek gerçekten çok heyecan verici! Mercekten bakarken bir an için kendimizi uzayda yürüyormuş gibi hissettik. Yıldızları ve Ay'ın üzerindeki o çukurları bu kadar yakından görmek inanılmaz bir duygu" sözleriyle yaşadıkları büyüleyici deneyimi anlattılar. Ayrıca alandaki uzmanların kendilerine yıldızları nasıl bulacaklarını da öğrettiğini belirten çocuklar, yaz tatillerinin bu tür bilimsel etkinliklerle unutulmaz bir hale geldiğini vurguladılar.

Aileleriyle birlikte Yeşilova Höyüğü'nün tarihi atmosferini dolduran yüzlerce Bornovalı, teleskop stantlarının önünde uzun kuyruklar oluşturarak sıranın kendilerine gelmesini sabırla bekledi. Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde görevli Dr. Astronom Tuncay Doğan, dev ekranlar eşliğinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Gece göğünü süsleyen takımyıldızlarının adlarını ve mitolojik kökenlerini detaylarıyla anlatan Doğan, ilçeden bakıldığında hangi takım yıldızlarının net bir şekilde göründüğünü özel şemalar yardımıyla görselleştirerek geceyi noktaladı.

Bornovalılar, Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri kapsamında 27 Ağustos akşamı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda tekrar bir araya gelecek.