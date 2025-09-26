Bornova’da imar tartışması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bornova Erzene’de bulunan 190 hektarlık zeytin ve tarım arazisini imara açmak için girişimlere başladı. Karar alınırken yerel yönetimlerin devre dışı bırakılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tepki göstererek mücadele mesajı verdi. Bakanlıktan en büyük beklentilerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin görüşü alınmadan plan kararı verilmemesi olduğunu vurgulayan Tugay, “Herkesle her türlü konu için görüşmeye hazırım, sorunlu hale gelen sorunları çözelim, uzlaşıyla ilerleyelim dedim. İnciraltı planlarında bu gerçekleşti. İyi bir planlama oldu. İnsanların beğeneceğini düşünüyorum. Sosyal donatı alanlarından ödün verilmedi, yüksek kata izin verilmedi. Böyle bir çalışma yapmak varken kendi kafalarına göre birilerinin plan yapması doğru değil” dedi.

‘MÜCADELE EDECEĞİZ’

Bornova’nın Erzene Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının katledilip yerine binalar yapılmasına, doğayı ve tarımı korumak için direnecekleri dile getiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Erzene Mahallesi’nin kuzeyi ile İstanbul Caddesi arasında kalan yaklaşık 2 bin dönümlük alanda Bornova ve İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile içeriğini paylaşmadan bir plan çalışması yapmıştır. Bu bölge aktif olarak tarım yapılan, zeytinliklerin bulunduğu, çok sayıda altyapı kurum ve kuruluşun koruma amaçlı planlarının olduğu bir bölgedir. Büyükşehir ve biz önce itiraz ettik, sonra da dava açtık. Bu konularda sonuna kadar savaşmaya varım. Elimden geldiğince, nefesimiz yettiğince mücadele edeceğim. Bornova’daki zeytin ağaçlarının tek tek yapraklarını savunacağım, her zerresinde doğanın her alanına sahip çıkacağız. Biz onların dolarlarını yeneceğiz, bizim emeğimiz onların hırslarını tarihe gömecek” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLAR MAĞDUR”

CHP İzmir Büyükşehir Belediyes Meclisi Grup Sözcüsü Av. Yağmur Yurdakul Özkan, “Erzene Mahallesi planları Bornova’nın en yeşil alanlarından biri olan bölgeyi içermesiyle konuta açmaya uygun bir bölge değildir. Planın yapıldığı bölge olarak doğal dokuya vereceği zararlarla birlikte zeytinlik yok edilecektir. Kaldı ki tüm bunlar yetmezmiş gibi plan içerisinde adaletsiz zaiyat oranları düzenlemesi yapılmış ve yüzyıllardır orada zeytinlikleri olan tarım yapan vatandaşlara çok büyük zaiyat oranları yüklenirken başka bir takım gruplarda bu oranlar aranmayarak vatandaşın mağduriyeti katlanmıştır. Neresinden bakılsa yanlış olan bu planların kabul edilebilir yanı yoktur” dedi.