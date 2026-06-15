Bornova’da kiraz bereketi coşkuya dönüştü

Bornova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Bornova Kiraz Festivali, Beşyol Mahallesi’nde binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Yaz mevsiminin en renkli etkinliklerinden biri olan festival; konserlerden halk oyunlarına, çocuk etkinliklerinden ödül törenine kadar her yaştan Bornovalıya hitap eden zengin programıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Gün boyu süren etkinliklerde hem bölgenin tarımsal üretim gücü hem de kültürel değerleri ön plana çıkarıldı. Festival kapsamında DJ Olcay Fidan performansı, halk oyunları gösterileri ve sevilen sanatçı Gamze Matracı konseri vatandaşlara keyifli saatler yaşattı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ve oğulları Noyan Volkan ile birlikte katıldığı festivalde üreticilerin stantlarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, halaylara eşlik etti.

ÇOCUKLAR DA FESTİVALİN TADINI ÇIKARDI

Festival alanında çocuklar için özel etkinlik alanları oluşturuldu. Çocuk oyun alanları, yüz boyama etkinlikleri, sosis balon gösterileri, palyaçolar, şişme oyuncaklar ile pamuk şeker ve popcorn ikramları minik ziyaretçilere eğlence dolu bir gün yaşattı.

EN GÜZEL KİRAZLAR YARIŞTI

Festivalin en heyecanla beklenen bölümlerinden biri olan En Güzel Kiraz Yarışması’nda üreticiler emeklerinin karşılığını aldı. Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Hakan Çakıcı ile ziraat mühendislerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Birinci Ramazan Kocabıyık, ikinci Mustafa Sert, üçüncü Metin Bahşi oldu. Dereceye giren üreticilere benzinli çapa makinesi, motorlu ilaçlama makinesi ve benzinli motorlu testere hediye edildi.

EŞKİ: TARIMI, DOĞAYI VE ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Festivalde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Anadolu’nun sahip olduğu tarımsal ve kültürel zenginliğin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Bornova Belediyesi olarak yerel üretimi destekleyen çalışmalar yürüttüklerini belirten Eşki, reçel festivalleri, tohum takas şenlikleri ve kent bostanlarıyla doğal ve yerel ürünlerin yaygınlaşmasına katkı sunduklarını ifade etti.

Tarım, doğa ve yenilenebilir enerji alanlarında daha fazla çalışma gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Eşki, çevrenin gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirterek vatandaşları bu sürece birlikte sahip çıkmaya davet etti. Kent bostanlarının sayısını artıracaklarını kaydeden Eşki, özellikle kadınları üretimle daha fazla buluşturacak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

DR. ÇAKICI: FESTİVALLER YEREL DEĞERLERİ YAŞATIYOR

Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Hakan Çakıcı ise üreticilerin son yıllarda iklim değişikliği ve ekonomik zorluklarla mücadele ettiğine dikkat çekti. Tarıma verilecek desteğin hem merkezi yönetimler hem de yerel yönetimler açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Çakıcı, festivallerin yerel değerlerin korunması ve üreticilerin desteklenmesi açısından önemli bir işlev gördüğünü söyledi.

Geçen yıl don olayı ve iklim koşulları nedeniyle festivalin gerçekleştirilemediğini hatırlatan Çakıcı, bu yıl yeniden kiraz bahçelerini ürünle dolu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yarışmaya katılan üreticilerin bahçelerini tek tek gezerek değerlendirme yaptıklarını ifade eden Çakıcı, tüm üreticilere bereketli ve verimli bir sezon diledi.

TARIMIN VE DAYANIŞMANIN FESTİVALİ

Müzik, eğlence ve kültürel etkinliklerin yanı sıra tarımsal üretimin önemine dikkat çeken Bornova Kiraz Festivali, üreticileri, vatandaşları ve çocukları aynı çatı altında buluşturdu. Festival, Bornova Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı destekleyen ve yerel üretimi teşvik eden çalışmalarının önemli bir parçası olarak büyük ilgi gördü.