Bornova’da Kiraz Festivali coşkusu Beşyol’u saracak

Bornova Belediyesi, yaz mevsiminin en renkli etkinliklerinden biri olan Bornova Kiraz Festivali ile vatandaşları Beşyol Mahallesi’nde bir araya getirmeye hazırlanıyor. 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 14.00’te başlayacak festival; konserlerden halk oyunlarına, çocuk etkinliklerinden ödül törenine kadar her yaştan Bornovalıya hitap eden zengin programıyla unutulmaz anlar yaşatacak.

KİRAZIN BEREKETİ, BORNOVA’NIN NEŞESİYLE BULUŞACAK

Beşyol Mahallesi’nde gerçekleştirilecek festival kapsamında gün boyu sürecek etkinliklerle hem üreticilerin emeği hem de bölgenin kültürel değerleri ön plana çıkarılacak. Festival programında DJ Olcay Fidan performansı, halk oyunları gösterileri, büyük ilgi gören En Güzel Kiraz Yarışması Ödül Töreni ve sevilen sanatçı Gamze Matracı konseri yer alacak.

Festival alanında kurulacak etkinlik noktalarında çocuklar için de birbirinden renkli aktiviteler düzenlenecek. Çocuk oyun alanı, pamuk şeker, popcorn, yüz boyama etkinlikleri, sosis balon gösterileri, palyaçolar ve şişme oyuncaklar gün boyunca minik ziyaretçilerin eğlencesine katkı sağlayacak.

EŞKİ: YEREL DEĞERLERİMİZİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kiraz Festivali’nin yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Kiraz Festivali, Bornova’nın üretim kültürünü, dayanışmasını ve sosyal yaşamını bir araya getiren çok değerli bir buluşma. Hem üreticilerimizin emeğini görünür kılıyor hem de vatandaşlarımızın birlikte keyifli vakit geçireceği bir ortam oluşturuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Beşyol Mahallemizde düzenleyeceğimiz bu güzel festivale davet ediyorum. Yerel değerlerimizi koruyup gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz.”

MÜZİK VE EĞLENCE DOLU FESTİVAL

Festivalde sahne alacak olan Gamze Matracı, sevilen eserleriyle katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşatırken, DJ Olcay Fidan’ın performansı da festival coşkusunu zirveye taşıyacak. Halk oyunları ekiplerinin gösterileri ise Ege kültürünün renklerini Beşyol’da sergileyecek.

Ödüllerin sahiplerini bulacağı En Güzel Kiraz Yarışması da festivalin en heyecanla beklenen bölümlerinden biri olacak.