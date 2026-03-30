Buca Belediyesi cep dostu büfelerini hizmete açtı

Buca Belediyesi, ekonomik şartların zorlaştığı şu günlerde hayata geçirdiği hizmetlerle vatandaşının yanında olmaya devam ediyor. Belediye, Göksu Kafe’nin ardından "uygun fiyat ve yüksek kalite" ilkesiyle hizmet verecek olan iki yeni büfeyi daha vatandaşların kullanımına sundu. Modern tasarımı ve ulaşılabilir konumlarıyla dikkat çeken Buca 1923 Ray Büfe ve Buca 1923 Vagon Büfe, kapılarını açtığı ilk günden itibaren her yaştan Bucalıdan tam not aldı.

DUMAN: HALKIMIZIN NEFES ALACAĞI DURAKLAR

Buca Belediyesi olarak önceliklerinin her zaman sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda hizmet vermek olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Ekonomik şartların herkesi zorladığı bir dönemde, vatandaşlarımızın, gençlerimizin ve hastaneye gelen hemşehrilerimizin kaliteli hizmete çok uygun fiyatlarla ulaşmasını istedik. Her iki büfemiz de sadece birer işletme değil; halkımızın nefes alacağı, sosyalleşebileceği ve bütçesini düşünmeden çayını, kahvesini içebileceği duraklardır. Merkezi noktalarda konumlandırdığımız bu tesislerimizde, kaliteyi en ulaşılabilir haliyle sunuyoruz. Tüm Bucalı hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

HASTANE KARŞISINDA BİR SOLUK: RAY KAFE

Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin hemen karşısında konumlanan Buca 1923 Ray Büfe, özellikle hasta yakınları ve sağlık çalışanları için önemli bir sosyal alan oluşturdu. Merkezi konumu sayesinde açıldığı günden beri yoğun ilgi gören işletme, vatandaşların uygun fiyatlarla taze ve kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlıyor.

ÖĞRENCİ DOSTU MEKAN: VAGON KAFE

Dokuz Eylül Üniversitesi yerleşkesine yürüme mesafesinde olan, Orgeneral Cumhur Asparuk Meydanı’ndaki Vagon Kafe ise gençlerin yeni buluşma noktası oldu. Modern konseptiyle dikkat çeken kafe, özellikle üniversite öğrencilerinin bütçesini sarsmadan keyifli vakit geçirebileceği bir alan sunuyor.

Her iki büfe de uygun fiyatları ile dikkat çekerken menülerinde taze demlenmiş çay, çeşitli yeni nesil kahve seçenekleri, ferahlatıcı soğuk içecekler, günlük hazırlanan sandviçler ve çeşitli atıştırmalıklar yer alıyor. Fiyatlar ise şöyle: Çay 15, Türk kahvesi 45, espresso 50, filtre kahve 50, americano 60, latte 60, mocha 70, kruvasan 35, topkek 15 Lira.