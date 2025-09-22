Buca’da 24 saat kesintisiz temizlik

Daha temiz bir Buca hedefi ile çalışan Buca Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarını 24 saate yaydı. Çalışmalar vardiya usulü gerçekleştirilerek ilçenin pek çok farklı noktası temizleniyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına bu yoğun süreçte belediyenin diğer birimlerinden ve gönüllü vatandaşlardan destek geliyor. Çöp yoğunluğunun olduğu noktalarda çalışmalar kamyonlar ve kepçelerle gerçekleştiriliyor. Çöplerin toplanmasının ardından konteynerler ve yerler tazyikli su ile yıkanıyor. Hemen ardından ise ilaçlama yapılarak işlem sonlandırılıyor.

Buca’ya en iyi hizmeti sunmak için yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Tüm gücümüzle Buca’mıza hizmet etmeye, daha çok çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Buca ailemize en iyi hizmeti sunmak için mesai arkadaşlarımla birlikte 24 saat görevimizin başındayız. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru bizim için her şeyden daha kıymetli” diye konuştu.