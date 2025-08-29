Buca'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Buca, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu yıl da coşkuyla kutladı. Kutlamalar, Buca Belediyesi önünden Işılay Saygın Meydanı’na düzenlenen Zafer Yürüyüşü ile başladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kortejin en ön safında yer alırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkan Vekili Barış Özdemir, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve binlerce Bucalı kendisine eşlik etti. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle bir araya gelerek zafer ruhunu caddelere yayan Bucalılar, daha sonra sanatçı Aydilge’nin konseri ile coşku dolu bir gece yaşadı.

“30 AĞUSTOS ADALETİN VE EŞİTLİĞİN GÜCÜNDE YAŞAMAKTADIR”

Konser öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca’da 30 Ağustos ruhunu büyütmeye, gelecek nesillere aktarmaya ve Cumhuriyet değerlerini her geçen gün daha da ileriye taşımaya kararlı olduklarını vurguladı. Başkan Görkem Duman, şöyle konuştu:

“30 Ağustos sadece bir tarih değil; esareti reddeden, özgürlüğe sevdalı bir milletin yeniden doğduğu gündür. İmkânsız denilenin mümkün kılındığı, ‘Bu millet diz çökmez!’ diyenlerin haklı çıktığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin inançla, azimle, canıyla, kanıyla yazdığı bu destan, yalnızca bir askeri zafer değil, hürriyetin, onurun ve bağımsızlığın zaferidir. Kıymetli hemşehrilerim, o gün nasıl ki milletimiz ‘Yılmak yok!’, ‘Esaret yok!’ diyerek ayağa kalktıysa; biz de bugün aynı kararlılıkla yürümek zorundayız. Atamızın bize emaneti Cumhuriyet’i, demokrasimizi, özgürlüklerimizi, harici ve dâhili tüm düşmanlara karşı canımız pahasına koruyacağız. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet geleceğimizin teminatıdır.”

“İLK GÜNDEKİ İNANCIMIZLA, KARARLILIĞIMIZLA DEVAM EDİYORUZ”

Bu bayramı bize armağan edenlerin, bu topraklar uğruna canlarını seve seve feda eden kahramanlar olduğuna değinen Başkan Görkem Duman, sözlerine şöyle devam etti:

“Onlara karşı borcumuz sadece onları anmak değil, onların uğruna savaştığı değerleri her koşulda savunmaktır. Bu borcu, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırarak, gençlerimize daha aydınlık bir gelecek sunarak, barışı ve kardeşliği güçlendirerek ödeyebiliriz. İlelebet Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Onların aziz hatıraları önünde bir kez daha söz veriyoruz: Bu vatanı, bu Cumhuriyet’i sonsuza dek yaşatacağız. Kıymetli dostlar, İzmir’deki ve Buca’daki iktidarımızda, yola çıktığımız ilk gündeki inancımızla kararlılığımızla, devam ediyoruz. Bunu sizlerle birlikte daha da büyüterek ileri doğru taşıyacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”