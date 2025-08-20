Buca’da çocuklara lunapark sürprizi

Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birini sergileyen Buca Belediyesi, ilçenin dezavantajlı mahallelerinde yaşayan çocuklar için unutulmaz bir etkinliğe imza attı. 8 ila 13 yaş arasındaki yüz elli çocuk Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın davetlisi olarak Gölet Tesisleri’nde bulunan lunaparkta ağırlandı. Etkinlik öncesinde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tarafından her bir çocuğun evine davet mektubu gönderilerek ailelerinden izin alındı. Belediye tarafından tahsis edilen araçlarla evlerinden alınan çocuklar, lunaparka ulaştıklarında büyük bir coşku yaşadı. Rengârenk oyuncaklara binen çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

BAŞKAN DUMAN ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da çocukları bu özel günde yalnız bırakmadı. Çocuklarla tek tek ilgilenen, onlarla sohbet eden Başkan Duman, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük kazanç. Onların hayallerine dokunmak, onlara güzel anılar bırakmak en önemli görevimiz. Buca Belediyesi olarak ilçedeki tüm çocukların eşit imkânlara sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.