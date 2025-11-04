Buca’da dört koldan temizlik

Buca Belediyesi’nin ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları tam gaz devam ediyor. Her gün büyük bir ekiple Buca’nın bir mahallesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, parklardan sokaklara, çöp konteynerlerinden oyun alanlarına kadar her yer baştan aşağıya temizleniyor. Yeşil alanlarda kosa çalışması yapılırken, ana caddeler süpürgeli temizlik araçlarıyla yıkanıp temizleniyor, ağaçlardaki kurumuş dallar budanıyor, konteynerler ise temizliğin ardından ilaçlanarak koku ve sinek oluşumunun önüne geçiliyor. Çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, yetkililer 47 mahallede çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.

“YENİ PROJELERE ODAKLANACAĞIZ”

Ekiplerin topyekûn gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla mahallelerde temizlikle ilgili bir sorun kalmayacağını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Vatandaşlarımızın daha temiz bir çevrede yaşaması hedefiyle ilçemiz genelinde sürdürdüğümüz temizlik harekâtımız tüm mahallelerimizde aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz her gün bir mahalleye girerek köşe bucak temizlik yapıyorlar. Bu kapsamda sadece sokaklarımız temizlenmiyor, park ve bahçeler temizleniyor, kosa çalışması yapılıyor, konteynerler ilaçlanıyor. Hedefimiz, temizlik ile ilgili yaşanan sıkıntıları geride bırakmak ve yeni çalışmalara odaklanmak. Önümüzde uzun bir hizmet dönemi ve Buca’ya kazandıracağımız çok güzel işler var” diye konuştu.