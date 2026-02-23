Buca’da pet şişe mamaya dönüşecek

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucalı öğrencilerin geliştirdiği ve geri dönüşümü teşvik ederken sokak hayvanlarına mama desteği sağlayan “akıllı geri dönüşüm” sistemi için harekete geçti. Destination Imagination yarışması kapsamında geliştirilen projeyi yapan Buca Sınav Koleji öğrencileriyle okul kampüsünde bir araya gelen Duman, sistemi belediyeye ait parklarda hayata geçireceğini söyledi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Duman, “Bu projenin yaygınlaştırılması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Çevreci ve yaşama duyarlı nesiller yetiştiren ailelerimizi ve yavrularımıza rehberlik eden öğretmenlerimizi kutluyorum. Projede emeği geçen tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Yolunuz hep açık olsun” dedi.

Akıllı geri dönüşüm sistemi çerçevesinde tasarlanan makineye beş adet pet şişe atıldığında otomatik olarak mama veriliyor. Böylece hem geri dönüşüm teşvik ediliyor hem de sokak hayvanlarının beslenmesine doğrudan katkı sağlanıyor.