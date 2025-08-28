Buca’da robotik kodlama eğitimine büyük ilgi

İnci Vakfı iş birliğiyle Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi’nde hayata geçirilen Kod’inci Robotik Kodlama Atölyeleri, temel robotik, algoritma mantığı, sensör kullanımı ve mekanik tasarım alanlarında dersleri içerdi. Çocukların hayal gücünü, ekip çalışmasını ve mekanik becerilerini geliştiren atölyeler, küçük yaşlarda teknolojiye adım atmalarına katkı sağladı.

Sosyal belediyecilik anlayışlarını çağın ihtiyaçlarıyla desteklediklerini dile getiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

''Robotik kodlama eğitimlerimize düzenli aralıklarla devam edeceğiz. Eğitim sonunda başarılı öğrencilerimizden bir takım kuracağız. Bu takım her yıl İzmir, Türkiye ve dünya çapında düzenlenen robotik yarışmalara katılacak. Belediyemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek bu gençler, Buca’nın teknoloji ve inovasyon vizyonuna güç katacak. Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerinin desteklenmesi çok kıymetli… Onlara küçük yaşlarda teknolojiyle tanışma fırsatı sunarak, geleceğin mesleklerine hazırlanma şansı veriyoruz. Burada edindikleri bilgi ve deneyimler sayesinde hem bireysel hem de ekip halinde üretmeyi öğreniyorlar. Hayal güçlerini geliştiriyor, mekanik beceriler kazanıyorlar. Bizler de belediye olarak onlara yol açmaya, fırsat eşitliği yaratmaya devam edeceğiz.''